Alcalde de Tulum asiste a festejo del Día de las Madres en escuela

El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, asistió como invitado al convivio del Día de las Madres, organizado por el personal educativo de la escuela Telesecundaria “Erick Paolo Martínez”.

De acuerdo con el comunicado, el alcalde, quien compartió el pan y la sal con madres y personal educativo presentes, reconoció el esfuerzo, dedicación y empeño de cada mujer que ha tenido la dicha de ser madre, por la dedicación y formación de las nuevas generaciones.

“Les reconozco tanto, mamás. Yo les quiero agradecer que me hayan invitado a este lugar, a esta escuela tan bonita con ese abrazo que se siente, con esa calidez que me están dando y créanme que yo soy correspondido, no les voy a dejar, no les voy a fallar y voy a estar con ustedes completamente al pendiente de ustedes mamás y de todos ustedes”.