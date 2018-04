Alcaldesa de Cozumel se opone al Mando Único

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Cozumel es el municipio más endeudado de México, aceptó la alcaldesa Perla Cecilia Tun Pech durante la sesión ordinaria de Cabildo número 39, en la que no permitió la participación del Armín Jesús Martínez Cortez, suplente de la séptima regidor Georgina Ruiz Chávez.

En la misma reunió culpó al Gobierno de Estado de Quintana Roo de que el Puesto de Mando de la Policía Estatal este sin operar, ya que dijo no ha firmado el acuerdo que se les envió. Puntualizó que ella se opone al Mando Único y que este no es aceptable en su gobierno.

También te puede interesar: Cozumel es el municipio más endeudado del país: Perla Tun

Pese a que el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ordenó al Ayuntamiento de Cozumel hace unos días aceptar a la o el suplente de Georgina Ruiz, la alcaldesa no permitió que tomara protestas y por medio de la Secretaria General del Ayuntamiento le ordenó desocupar la curul a Armín Martínez hasta en tanto no se cumpla con este requisito.

Por su parte, Irma Noemí Tun Celis, tesorera del Ayuntamiento de Cozumel, dijo que el servicio de recolección de basura que brinda la empresa Promotora Ambiental S.A. (PASA) es pésimo.

Ante el pleno del Cabildo la alcaldesa habló de que el municipio en el que está al frente es el más endeudado en toda la República Mexicana, por lo que cada cozumeleño tiene una deuda de más de 4 mil pesos, aceptó en la reciente sesión de Cabildo en que recalcó que los números son claros y no mienten.

Posteriormente en el punto del orden del día de Asuntos Generales, el regidor José Luis Chacón Méndez insistió en que la alcaldesa explicara qué se está haciendo para reducir la inseguridad que aqueja a la ciudadanía y cuándo va a permitir que entre en operación el Puesto de Mando.

“En la seguridad estamos trabajando (…) y el acuerdo de colaboración con el gobierno del estado donde sumamos esfuerzos y trabajo, ya no está en mi cancha. Está en manos del gobierno del estado”, respondió para luego agregar y concluir con el tema que su gobierno no está dispuesto a someterse a un bando único, pues eso será perder la autonomía municipal.

Por lo que toca a tema de la suplencia de Georgina Ruiz en la curul 7 del Cabildo, Armín Martínez solicitó el 10 de abril la fecha y la hora para rendir protesta, pero no obtuvo respuesta, por lo que adelantó que tendrá que interponer un recurso de ley para poder hacer efectivo su nombramiento ya que no hay garantías que en la próxima sesión de Cabildo, de la que aún no se tiene fecha, se cumpla el mandato del Teqroo.

Durante la misma sesión, el jueves se abordaron también temas de los gastos del Ayuntamiento contenidos la aprobación del envío de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017 para que la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo la fiscalice y revise.

En este punto del orden del día, el concejal Manuel Antonio Villanueva Cárdenas solicitó a la tesorera desglosar los gastos que genera la concesión de PASA por lo que la tesorera planteó ante el pleno del Cabildo que la concesión para el servicio de recolección de basura es a 20 años y que en el 2017 se erogaron 41 millones 645 mil 755 pesos, que significaron 3 millones 470 mil 479 pesos mensuales.

Agregó que las fallas en el servicio no han sido por falta de pago sino por falta de compromiso de la empresa. Sin embargo, no abordó el tema de cuál es el adeudo que el Ayuntamiento se ha negado a pagar a los concesionarios del servicio de recolección de desechos domiciliarios.