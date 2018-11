Buscan regularizar colonias en Solidaridad

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Aunque se desconoce con exactitud el número de habitantes en zonas irregulares, la alcaldesa Laura Beristáin Navarrete aseguró que buscará la regularización de colonias como Luis Donaldo Colosio e In House, que son producto de invasiones.

“El deseo es que se regularicen las colonias que se puedan regularizar; Las Torres nunca se van a poder regularizar y ya se les dijo; la Colosio, con 25 años, esperamos que se regularice; In House, debe regularse porque además hay mucha violencia ahí; Cristo Rey, también, ahí tenemos que ver cómo está porque no hay servicios”, dijo la presidenta municipal.

Indicó que el análisis de esos casos ya está en proceso e incluso esta misma semana se tendrá la visita de un equipo de trabajo que integrará el próximo gobierno federal y revisará los temas de regulación de la tierra, para que una vez que inicie el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre se concentren en ello.

De acuerdo al Atlas de Riesgo de Solidaridad, además de las colonias que mencionó Laura Beristáin, un total de 17 asentamientos humanos, algunos de ellos irregulares como Jacinto Canek, Vida y Esperanza, Bella Esperanza, entre otros, y hasta el último censo hecho en 2016 habitan en todos ellos dos mil 200 familias.

“Hay que recordar que en Solidaridad sólo hay dos o tres colonias reguladas, todas las demás se han dado en todos los gobiernos este crecimiento anárquico, irregular, y pienso que se van a regular algunas colonias, pero es con orden”, dijo.

En la zona urbana existen las colonias Ejidal, 28 de Julio, Bellavista, El Tigrillo, Nicte-Ha, Zazil-Ha, Centro, Forjadores, entre otras, donde sus habitantes tienen la certeza jurídica sobre su patrimonio.

En torno al crecimiento urbano, del que también forman parte los fraccionamientos, la alcaldesa indicó que no se permitirán más violaciones a los reglamentos y le darán preferencia a las empresas constructoras que sea amigables con el medio ambiente y no a los desarrolladores “que no respetan el medio ambiente y cortan todos los árboles”.