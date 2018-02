Jóvenes de Cancún promueven el manejo responsable

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Niños de la escuela “Manuel Crescencio Rejón” participaron en la campaña “Alcohol y volante, peligro constante”, para concienciar sobre no conducir luego de alcoholizarse. Los pequeños se ubicaron en la esquina que forman las avenidas Industrial y Andrés Quintana Roo, donde aprovecharon el alto del semáforo para entregar folletos a los automovilistas y pedirles usar el cinturón de seguridad, además de no consumir bebidas embriagantes.

La actividad estuvo coordinada por la dirección de Tránsito Municipal y forma parte de una serie de acciones para concienciar a los conductores, enfocada al consumo de alcohol y el peligro de ir tras el volante bajo sus influjos. Los menores se las ingeniaron para pedir a los automovilistas que sean responsables al manejar, a Los niños de la escuela “Manuel Crescencio Rejón” llevaron un mensaje sobre tomar medidas de seguridad al conducir.

Con letreros, folletos y mantas, les hicieron llegar el mensaje. “¡Señora no tome, eso es malo!, ¡Señor, póngase el cinturón!, ¡Joven de la moto use el casco!, ¡Oiga, cuando maneje no debe hablar por telé- fono!”, gritaban los escolares desde la banqueta de la avenida Andrés Quintana Roo, mientras otros entregaban los folletos a los conductores que quedaban en el carril más cercano que conozcan el comportamiento correcto del peatón y del conductor.

“A los niños que ya tomaron el taller les pedimos que nos ayuden a concientizar a los conductores, ellos no son autoridad pero oír a un niño causa pena, tiene mayor impacto a que un policía te lo diga porque existe la idea de que lo hace por molestar y no por salvar vida”, dijo Alcázar Urrutia. Un club de motociclistas también ayudó en las actividades y cualquier grupo ciudadanos que desee apoyar puede hacerlo, explicó el director de Tránsito.

Esta campaña no infracciona, solo crea conciencia, detalló el funcionario municipal, va de la mano con el proyecto de Escuelas de Vialidades Seguras, en las que imparten pláticas a los padres de familia, maestros y alumnos para