Ale Mendoza promociona su nuevo sencillo ‘En mi cama’

CANCÚN, Q. Roo.- “Soy de Guatemala, tengo seis años en la música, dos discos ya lanzados y estoy preparando el tercero para 2018”, estas son las primeras palabras de Ale Mendoza, quien viajó desde Guatemala hasta la redacción de Novedades Quintana Roo para promocionar su nuevo sencillo “En mi cama”, tema que interpretó al lado de Justin Quiles y que forma parte de su tercer material discográfico a lanzarse en 2018.

Aseguró que conquistar al público mexicano es primordial para triunfar en el resto del mundo, “El día que te ganas a México es triunfar, la fanaticada te consciente, te es fiel y si les gusta tu música te abrazan como mexicano, así como le pasó a Arjona”.

Actualmente, Ale promociona el primero de tres sencillos previos al lanzamiento oficial de su disco “Progresivo”, el cual pretende lanzar de manera oficial a principios del próximo año.

“Estoy contento porque arranqué en un país donde no hay una industria musical pero me mudé para México y todo ha sido muy bueno. Súper contento de estar aprendiendo de la industria musical a nivel mundial, en México se empiezan a abrir un montón las puertas, empecé a trabajar en Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, ahora arranco toda la península lo que resta del año para que el otro año esté lleno de música, videos y shows”, expresó.

Con más de 15 videos en Youtube y dos discos en todas las plataformas digitales, Ale Mendoza se ha ganado el corazón de las mujeres porque les habla lindo sin faltarles al respecto, incluso en su nuevo video “En mi cama”, el cual ya cuenta casi con dos millones de vistas, “me encanta cantarle al amor, a los sueños, sin denigrar a la mujer, me encanta que la canción tenga una temática y que dejé un mensaje y no algo feo, aunque creo que las mujeres también han aceptado que se les hable de esa manera, pero yo no caeré en lo mismo, haré algo diferente, los videos igual, no solo son mujeres y carros, tienen un sentido y aunque este tema habla de sensualidad nunca cae en lo vulgar”.

Ale además de conquistar el oído de las mexicanas pretende hacer una telenovela o algo en cine, ya que participó en una película y se dio cuenta que tiene calidad histriónica para explotar. “Desde que salí del colegio dije quiero ser artista y me ha costado mucho, todos los días me cuesta, pero creo que al presentar tu música y la gente te identifique es lo más bonito”, puntualizó.