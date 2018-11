El bolero seguirá vivo: Alejandro Correa

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El compositor y músico Alejandro Correa, mejor conocido como el “Caballero del bolero”, quien fuera por más de 36 años primera voz del legendario trío Los Tres Caballeros al lado de su hermano Chamín Correa, llegó a la ciudad para ofrecer hoy y el sábado conciertos en el Caribbean Carnaval y el domingo en el restaurante Mi lindo Oaxaca.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el virtuoso guitarrista comparte sus inicios, sus grandes éxitos y augura que el bolero vivirá por siempre a pesar de los cambios que ha sufrido la industria musical, y una de sus herramientas es continuar escribiéndole al amor.

“Pienso que el bolero seguirá vivo mientras los cantantes busquen al compositor idóneo que les de canciones que se vuelven éxitos, la canción es el tesoro. Hay muchos compositores y cantantes que ya componen, siempre hay nuevas corrientes, nuevas ideas, las generaciones vienen con otra mentalidad, se ha perdido un poco el romanticismo, ya no hay serenatas, ahora cantan ‘Felices los cuatro’ y esas cosas, ya están más liberales, pero eso nos obliga a los compositores a escribir temas románticos y así no dejar morir el bolero”, dijo.

“Tengo la fortuna que sé escribir baladas, boleros, tropical, temas de películas, polcas y no perderé mi esencia, nuestras canciones se vuelven catálogo y ya las nuevas generaciones buscan a los compositores que tienen éxitos probados”, detalló Correa.

Su nombre sonó durante 36 años como la primera voz y bajo de uno de los tríos más importantes de México, Los Tres Caballeros, el cual formó junto con sus hermanos Chamín y Alejandro Correa; de carrera artística lleva 42 años, pues desde los 18 canta y compone, en su haber tiene 160 canciones que han sido grabadas por grandes artistas como Víctor Iturbe “El Pirulí”, Los Ángeles Negros, Los Terrícolas, temas de película que escribió con Rosenda Bernal.

Sus canciones las han grabado personajes como la Chilindrina y Cepillín, en general ha sido y es un compositor exitoso que en la actualidad llena los lugares en los que se presenta.

“Ahora llevo seis años como solista con mi trío y vine a cantar a Cancún, estuve en el hotel Kokai con lleno total y este fin de semana me voy a presentar en el Caribbean Carnaval, mis sobrinos Paco y Coco Millán me trajeron con un nuevo concepto, me presento como El Caballero de Bolero, estaré acompañado con el trío local Los príncipes de Cancún y escucharemos temas de mi autoría y los éxitos de los temas que hemos grabado como “La barca”, “El reloj”, “Regálame esta noche”, temas de otros compositores y otros tríos, canciones de Guty Cárdenas, Sergio Esquivel, Manzanero y más, desde las 8 de la noche hasta la 1 de la madrugada”, dijo.

“En Cancún es un público diferente y este concierto será muy especial, una noche bohemia, paseando por la laguna a la luz de la luna y en un ambiente romántico, será un exitazo”, expresó el cantautor.

Lleva el talento en la sangre “Creo que Dios y la vida me han premiado con mucho talento, mi papá era tenor y director de orquesta, mis abuelos concertistas de clásico, todos tocamos guitarra, mi mamá era soprano, somos 10 hermanos, yo soy el menor, Chamín es uno de los mayores, mi hermana Sara, mi hermano Chucho que tiene más de 90 años y está más fuerte que todos, mi hermano Patricio, Marisela, Enrique, Alfredo que falleció y que era parte de Los Tres Caballeros, y la verdad todos somos exitosos y talentosos”, presumió el cantautor con orgullo.