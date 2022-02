Sanz será galardonado como Hijo Predilecto de Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía designó a las personas que recibirán los galardones de este año y que se otorgarán en la ceremonia oficial del Día de Andalucía, que tendrá lugar el lunes 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

“¿Hay algo más bello que pertenecer a una familia? Yo creo que no. Hoy, me visto de gala para recibirte y darte las gracias con el corazón revolucionado. Una de mis madres, Andalucía, me ha nombrado Hijo Predilecto. Orgulloso y agradecido, le declaro mi amor eterno a esta tierra, que me vio crecer y me arropa en su infinito abrazo".