Cancún: Alerta la Condusef de falsos préstamos a empresarios y trabajadores

CANCÚN, Q. Roo.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre falsas empresas dedicadas a otorgar supuestos créditos a empresarios o trabajadores, a quienes les llaman por teléfono para ofrecer financiamientos para enfrentar la contingencia.

Alberto Guedea Rincón Gallardo, titular de la Unidad de Atención al Usuario de la Condusef, explicó que solicitan un pago inicial de no más de 10% del valor del crédito y facilidades de pago, sin embargo, sólo son estafadores y ante esto la dependencia federal no puede apoyar al no ser entidades registradas.

“Lo que tenemos conocimiento es que a través de una llamada telefónica y ofrecen estos créditos, incluso en algunos casos simulando ser una institución financiera, los hacen atractivos ya que informan que los requisitos son mínimos o incluso no consultan el buró de crédito”, explicó.

Una vez que las personas solicitan el crédito, estas empresas les piden previo un depósito de dinero de aproximadamente el 6% del total del préstamo por concepto de gestoría y gastos de administración, fianza o seguro.

La empresa comunica a la persona que está en proceso de autorización el financiamiento, pero nunca llega y así se quedan con el anticipo. Inclusive hasta piden más dinero argumentando que es necesario para acelerar la autorización del crédito pero desaparecen o cambian de nombre, para que no se les pueda localizar.

“Esta situación en las oficinas anteriormente ya teníamos casos registrados, sin embargo es difícil actuar, y ahora con la contingencia que estamos pasando, vemos que se están aprovechando de nueva cuenta, por ello es que lanzamos la alerta”, explicó Guedea Rincón.

La Condusef hace un llamado a la población a no dejarse engañar por este tipo de ofrecimientos que están proliferando porque en la mayoría de los casos es un fraude, ya que sólo buscan lucrar y obtener un beneficio económico de las personas que acuden a ellas por necesidad.