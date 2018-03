Partidos, territorio libre para candidatos fuereños

En Quintana Roo se ha manifestado con mayor vigor una práctica cotidiana a nivel nacional: la asimilación e intercambio frecuente de figuras, a menudo desprendidas del PRI. Son escasos los políticos que permanecen en un partido donde predominan quienes renuncian por la vía rápida, en muchos casos por no pescar una candidatura.

Raymundo King de la Rosa –dirigente estatal del PRI y candidato al senado en segunda posición– es de los contados contendientes con una militancia ininterrumpida; el caso opuesto lo representa Marybel Villegas Canché, doble candidata de Morena al Senado que ya probó las playeras del PRD, PAN y PRI, curiosa proeza que ningún político de patio puede presumir, si este logro es digno de ello.

José Luis Pech Várguez fue un alfil del sistema priista a partir del gobierno de Miguel Borge Martín –en la recta final de los 90–, pero sin tener una militancia activa. Tocó infructuosamente a la puerta del PRD por unos segundos, hasta desembarcar en Morena y ser incluido como segundo en la fórmula senatorial.

Con genes tricolores, Miguel Ramón Martín Azueta fue habilitado como candidato a la diputación federal por el primer distrito con cabecera en Playa del Carmen, propuesto por el chiquitín Partido del Movimiento Ciudadano, mascota del PAN y del PRD.

Miguel Ramón es un político con acentuada presencia en Playa del Carmen y Cozumel, su cuna; su perfil competitivo le abrió las puertas de estos partidos del oficialismo –PAN y PRD–, pero el ex Jefe del Despacho del Gobernador tiene escuela priista que no puede desecharse a voluntad y es fortaleza electoral, no flanco vulnerable.

Sobresale en estos días el diputado federal ex priista José Luis Toledo Medina, Chanito, quien abandonó recientemente al PRI para ser contemplado como candidato externo a la alcaldía de Cancún, donde PAN y PRD no cuentan con cartas para competir contra Morena y el alcalde verde ecologista Remberto Estrada.

Chanito Toledo aterrizará como candidato con un vigor político asimilado en la escuela tricolor; para muchos posee una fortaleza que lo hace más confiable: está confrontado con el ex gobernador Félix González Canto.