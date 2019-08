Alertan contra taxistas delincuentes en Chetumal

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) alertó a la población en general a extremar precauciones sobre operadores de otros tres gremios no reconocidos que se dedican a cometer actos delictivos.

Sergio Cetina Valle, secretario general del Suchaa, explicó que las organizaciones denominadas Capire, Glifo Maya y Coalición, no son reconocidas por el sindicato y las actividades delictivas que puedan realizar esos operadores no son responsabilidad del gremio oficial.

Por lo anterior, exhortó a la población que aborde esas unidades y en caso de ser víctima de abusos, robos o acoso deben denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En recientes días un operador de la unidad con número económico 952 de la denominada Coalición fue grabado cometiendo un robo de dispositivo móvil y dinero en efectivo en una estación de servicio de combustible de Chetumal.

De igual forma, el operador de la unidad con número 1710 de Capire fue denunciado en redes sociales por acosar a una pasajera.

El líder sindical recalcó que la ciudadanía tiene toda la libertad de acudir a las oficinas del Suchaa para asesoría sobre la forma en que puede proceder para la atención de los agravios a los que sean víctimas.

“No son gremios, son personas arrendatarias, si no tienen una identificación no es un taxista serio, no le da garantía de ser uno registrado, los del Suchaa tienen hasta código QR, atendimos el caso del 952, estamos buscando que el usuario recupere sus pertenencias con asesoría y denuncia”, dijo Cetina Valle.

De igual forma, comentó que se está apostando a la innovación tecnológica para lograr que los dos mil 800 taxistas del Suchaa den un mejor servicio a los usuarios.

“Nos dimos a la tarea de innovar, estar a la vanguardia y ser competitivos, se dan pláticas de vialidad, tenemos la aplicación HI5 para seguridad del usuario, donde pueden ver el número económico y avisar sobre su ubicación, ruta y calificar el servicio, el taxi naranja con certificación”, aclaró.