Fraude en tiempos compartidos provoca pérdidas de 5 mdp

Redacción/SIPSE

CANCÚN.- Ante la pérdida de 5 mil millones de pesos anuales por delitos cibernéticos en Quintana Roo, la diputada local Sonia López Cardiel cuestionó a la titular de Turismo estatal, Marisol Vanegas, las acciones encaminadas a enfrentar a las empresas fraudulentas que operan en el sector de tiempos compartidos, pues dijo, “son empresas que mienten al turista, dañando la imagen y la calidad de los servicios que ofrece nuestro estado”.

La representante del Distrito X en el Congreso de Quintana Roo señaló que “los tiempos compartidos están incluidos en el 52% del turismo repetitivo, uno de los segmentos con gran impacto, es un área de mercado que influye mucho, y es ahí donde existe una gran cantidad de quejas, porque el servicio que se oferta resulta ‘pirata’ y una completa estafa.

También te puede interesar: Llamadas falsas al 911 distraen para cometer delitos

Hablo principalmente del caso de Playa del Carmen; es preocupante, porque los hoteles invierten en calidad, en servicio, pero hay empresas ‘pirata’ que se establecen y generan un hoyo en el sector, que se está saliendo de control”.

En su intervención, la titular de Sedetur confirmó que ya hay una denuncia contra este tipo de delito cibernético, un fraude que generalmente ocurre por tratar el turista con intermediarios; por ello, la funcionaria sugirió que las compras se realicen con empresas que estén certificadas, a través de la asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvac) o la Asociación de Turismo Responsable (Acotur).

“Este es el mejor control que tenemos para evitar la venta fraudulenta. En este sentido vamos a apoyarlos en la campaña para que los turistas conozcan cuáles son las empresas certificadas”.

La secretaria aclaró que los tiempos compartidos, no están incluidos en la ley de turismo, por lo que su intervención es tangencial, y todo queda en manos de Profeco.

La legisladora Sonia López relató cómo, en el caso específico de Solidaridad, en el fraccionamiento residencial Playacar, gente desconocida abre oficinas, monta una empresa, empiezan a vender, tienen todo, cobran con tarjeta de crédito, y simplemente se van, cierran la oficina, ‘bajan’ el sitio web, el call center deja de funcionar. “Hay un fraude bastante grave”, subrayó.

Municipios 'tumban' candados de densificación

En otro tema, la diputada local también inquirió en la disparidad turística entre la zona norte y sur del estado. “Hay 30 mil cuartos proyectados en Isla Mujeres, pero no hay servicios básicos, no existe drenaje, igual pasa en Tulum, en Holbox. Es positivo que siga llegando más turismo, pero 30 mil cuartos, la zona norte ya no los aguanta; se está saliendo de control que se aprueben nuevos proyectos zonas donde hay cinturones de pobreza”.

En este sentido, la titular de Sedetur, Marisol Vanegas, responsabilizó a los municipios, “son ellos los que aprueban a través de los cabildos los cambios de densidad y modifican el Plan de Desarrollo Urbano”, explicó que, si esos “candados” se quitan, el inversionista está en su derecho de llegar y desarrollar, al estar dentro de la ley.

Aunque no dio ejemplos, un caso claro es Punta Maroma, donde la ahora ex presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, autorizó densificar una zona de 300 hectáreas marcada para conservación, por ser corredor del jaguar, para el desarrollo de departamentos, sin importar la sustentabilidad del destino.