Alertan presencia de grupos “patito” contra el alcoholismo en Cancún

En un año la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA) abrió 10 grupos de atención en la zona norte del estado, donde se inscribieron alrededor de mil 100 personas más.

Sin embargo, advirtieron que a pesar que han incrementado su presencia, siguen observando que diversos grupos que utilizan indebidamente la imagen de la asociación para pedir cuotas a cambio de servicios de rehabilitación.

El coordinador de información pública, Roberto N, aseveró que la asociación oficial no pide ningún tipo de retribución económica. “Nosotros no pedimos dinero a nadie, si ven en la calle a alguien que pide recursos para rehabilitarse, no somos nosotros” .

“Tampoco tratamos de persuadir a nadie para que pertenezca a la comunidad, no tenemos archivos, no se une a consejos de asociaciones sociales, no trata de controlar a sus miembros, ni realiza diagnósticos médicos o psicológicos” , comentó.

¿Qué deben tener un centro autorizado de Alcohólicos Anónimos?

Licencia de funcionamiento.

Una guía de trabajo aprobada por la institución.

Reglamento interno.

Manuales de operación.

Guía de referencia.

Personal especializado.

Equipos e instalaciones apropiadas.

En caso de no hacerlo, la ciudadanía puede denunciar la existencia de estos centros irregulares a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o de la línea de vida de la Conadic: 01800-9112000.

Pandemia provocó cierres de grupos de apoyo

La organización señaló que durante la pandemia se registraron cierres de grupos debido a que las familias cambiaron de residencia, pero la problemática no se detuvo, pues debido al aislamiento y pérdida de empleo, el consumo de alcohol aumentó.

“Lo que estamos haciendo es activar todos nuestros grupos para que esa gente pueda llegar, porque antes tampoco podíamos recibir a todos en un mismo lugar debido a las restricciones de sanidad” , dijo.

Apuntó que parte del incremento que han registrado en el número de usuarios depende de la movilidad de las personas, ya que muchos salieron de Quintana Roo durante el 2020 y han vuelto a fijar su residencia en el estado a raíz de la reactivación económica. Esta dinámica ha obligado a abrir estos nuevos grupos para poder atender a la población recién llegada.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 15.4% del 1.8 millones de habitantes de Quintana Roo se declara consumidor habitual de alcohol, porcentaje que se encuentra cerca del índice nacional, que es de 16.4%.