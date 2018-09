Alertan de riesgos por adquirir ropa desechada en cruceros

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL.- Es un riesgo sanitario que prestadores de servicios turísticos de la isla Cozumel utilicen prendas de vestir que son desechadas como basura de los cruceros, aceptó el representante de Sanidad Internacional Maximiliano Angulo Martín.

Estas prendas estás destinadas a incineración por lo que no solo son un riesgo para quienes las adquieren, sino para la población en general. Los turisteros de manera regular se acercan a la embarcación Don Martín, propiedad de una empresa dedicada al reciclaje de desechos que generan los cruceros que llegan a la isla. Sin embargo el personal de Sanidad Internacional se ve imposibilitado de actuar al no contar con una denuncia sobre estos hechos.

El doctor Maximiliano Angulo detalló que junto a otras tres personas su trabajo consiste en la vigilancia epidemiológica del aeropuerto y los tres muelles internacionales de cruceros con la premisa de detectar e impedir la no introducción de enfermedades que pongan en riesgo la salud de la población. Depende de la oficina de Sanidad en Cancún pero se mantienen coordinados con las oficinas de Chetumal.

En Cozumel opera la empresa Ecología Industrial y Marina del Caribe, S.A. de C.V. (ECOMAR) cuyas oficinas se localizan en el kilometro 5.1 de la carretera Costera Norte, Suites Turquesa No. 242 en la zona hotelera norte.

Los cruceros genera una inmensa cantidad de basura en su interior que es captada por la barcaza de este empresa con matricula 2804437425-9 y rotulo "Don Martín", para posteriormente ser trasladada a Puerto Morelos para su disposición final.

Entre estos desechos se han visto costales de ropa que son comercializados o donados por la tripulación de "Don Martin" con prestadores de servicios turísticos para su uso personal. Situación que ha sido denunciada en este rotativo en el pasado.