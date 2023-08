La estafa digital de trabajo ‘dando likes’ es una modalidad que ya está presente en Quintana Roo, motivo por el que la Condusef se encuentra alertando a los ciudadanos el riesgo de dar datos personales, pero también de hacer depósitos y robar su dinero.

El titular de la Unidad de Atención a Usuario de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Osmaida Santiago Leonel, mencionó que esto podría llevará a un robo de identidad, así como de datos del celular, esto mediante las ligas que mandan para ingresar a ciertas páginas.

La modalidad de quienes caen en estos ‘fraudes por dar un like’, funciona mediante redes sociales, ingresas a un grupo de telegram, en el que suben durante el día los enlaces de los videos de YouTube donde se tiene que entrar, una vez que se realiza esto, se toma la captura de pantalla y se envía, con ello ir sumando dinero, se paga por cada uno o en paquete de tres por 100 pesos, y al final se suma hasta 300 pesos que se hace una transferencia del dinero, algo que sucede durante al menos tres días.

Alertan sobre ‘trabajo de likes’, es la nueva estafa digital en la entidad / (Foto: Edgar Balam)

Una vez que se genera la confianza sobre el trabajo se comienza a pedir al “colaborador” que puede hacer inversiones para hacer crecer el dinero, es decir, el depositar un recurso y entre más se transfiera más se recibe hasta duplicar la supuesta inversión, es decir por cada 500 pesos que se anden recibir hasta mil 500 pesos.

De no hacer el depósito el pago por dar likes disminuye hasta que intentan convencerse de invertir, para así quedarse con el dinero ya que una vez que se deposita no te bloquean y de no hacerlo tampoco ya se puede formar parte del grupo.

Santiago Leonel recomendó evitar caer en este tipo de supuesto empleo, en el que se arriesgan los datos personales, pero también financieros, y la recomendación para quienes dieron su número de tarjeta para recibir la transferencia la recomendación es cambiar el plástico y dar de baja el anterior, con ello evitar cualquier intento para clonar y afectar a la cuenta bancaria.

Además, se comentó que el riesgo es entrar a los enlaces ya que esta es una de las formas más sencillas para ingresar al teléfono y robar la información que ahí se tiene, por lo que alertan a no caer en esto que pareciera una forma fácil de ganar dinero.