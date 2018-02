Alex Garcete, el nuevo refuerzo del Atlante

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El entrenamiento de esta mañana del Atlante trajo consigo la llegada de la nueva incrustación al equipo azulgrana, Alex Adrián Garcete Ozuna, defensa central procedente de Paraguay.

"Muy contento de representar a un gran club".

Alex arribó ayer a Cancún y sin más preámbulos se incorporó, junto con Fernando Fernández al trabajó del cuerpo técnico. Y dice estar ilusionado de vestir la playera del Atlante: “Muy contento de representar a un gran club, llegamos anoche después de un largo viaje, hoy ya reconociendo el estadio y a la par entrenando con los muchachos. Conforme pasen los días mi adaptación se irá dando y en cuanto al clima es muy similar a Paraguay, así que todo en orden” apuntó el paraguayo.

Su sobresaliente actuación en el equipo General Díaz, llamó la atención de los directivos azulgrana, quienes en conjunto con el cuerpo técnico lograron hacerse de sus servicios, a pesar de ser requerido por otros clubs: “Hicimos una gran campaña el año pasado, terminamos segundos, fuimos el equipo que menos goles recibió, trabajamos muy duro para que General Díaz se clasificara a la Copa Sudamericana y la verdad muy contentos del trabajo que hicimos allá y ahora venimos con todas las pilas para llevar al Atlante a lo más alto. Cuando mi representante me comentó del interés de un equipo mexicano, no dude ni un segundo, le dije que si de inmediato. Todo se dio muy rápido y ya estoy acá con muchas ganas de trabajar y acoplarme al grupo” apuntó el espigado zaguero.

Con la jornada 7 a cuestas su integración será fundamental para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico: “A pesar de llegar en la séptima fecha, vengo de realizar una pretemporada muy dura, estoy bien físicamente y si el técnico me quiere utilizar estoy a su disposición para irme acoplando al trabajo que me asigne. Tengo la referencia del profesor Sergio Bueno, se de su trayectoria como futbolista y como entrenador, así que espero estar a la altura del club y poder jugar ya mi primer partido lo antes posible. No hay tiempo que perder, nos pusimos la meta de ponernos la camiseta y luchar para llevarlo al equipo al lugar que se merece y por eso estoy aquí” culminó Garcete.

Alex Garcete mide 1.88, nació en Nanawa, Paraguay el 22 de septiembre de 1993, tiene 24 años y debutó en el Club Olimpia en el 2012. Proviene del equipo General Díaz y su gran capacidad física y manejo del juego aéreo lo convierte en un zaguero confiable y de gran clase.