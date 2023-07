Alexis Wilson y ‘Tigres’ triunfan en los Juegos Centroamericanos 2023

Tras ganar la primera medalla de oro de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, el receptor de los Tigres de Quintana Roo, Alexis Wilson, señaló que esta medalla histórica catapulta a México a ser potencia en el béisbol mundial.

Dijo que está orgulloso de representar al béisbol mexicano y todo se debe a la dedicación y disciplina que tiene, incluso sacrificando su vida personal, pero que bien vale la pena.