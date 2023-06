Alistan marcha por 'Nachito': exigen castigo por maltrato animal en Chetumal

Las asociaciones protectoras de animales y la sociedad en general se unen en una convocatoria a una marcha pacífica para exigir justicia por 'Nachito', un perro que perdió la vida ahorcado en circunstancias trágicas el miércoles pasado en Chetumal.

El animal se ahorcó con su cadena, que fue amarrada a un árbol, en un aparente caso de maltrato animal.

La manifestación se llevará a cabo en Chetumal el próximo sábado 3 de junio, con el propósito de alzar la voz y demandar el castigo correspondiente a los o el culpable.

El video de la muerte de "Nachito" se ha vuelto viral en las redes sociales, generando una gran indignación entre los usuarios. Muchos señalan a los dueños del perro como responsables del trágico suceso, ya que consideran que fue un acto intencional encadenarlo al árbol para acabar con su vida.

La marcha, que comenzará a las 5:30 de la tarde, tiene previsto un recorrido desde el Museo de la Cultura Maya hasta el Palacio de Gobierno. Durante esta movilización, se exigirá que se haga valer todo el peso de la ley contra los culpables.

Rafael Rivero Aburto, presidente de la asociación animalista "Toda Vida es Importante", ha confirmado que las autoridades municipales presentaron una denuncia por maltrato animal ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, Yensunni Martínez, la alcaldesa, ha manifestado en las redes sociales que también han presentado una denuncia formal por este lamentable hecho.

En relación al propietario del perro, en el domicilio donde se encontró el cadáver del can ahorcado con su propia cadena de alambre, no se halló a ninguna persona. No obstante, según testimonios de vecinos, en ese lugar reside un individuo identificado como Dionisio 'N'.

Conforme a la Ley de Protección y Bienestar Animal vigente, el responsable de la muerte de "Nachito" podría enfrentar una sanción que oscila entre 2 y 4 años de prisión.