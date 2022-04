Allegados a la 4T

Llegará el momento de ordenar y repartir. Por ahora la jugada de Morena y sus aliados (los que se cuentan más allá de la 4T) es seguir sumando adeptos para consolidar la ventaja en la batalla para la gubernatura. La misma estrategia se replica en los distritos, donde comenzarán las campañas el próximo día 18. "Suma y sigue" es la frase que se repite en el equipo principal de su candidata.

Uno de los aspectos que llama la atención es ver a personajes vinculados con otros partidos en sus primeros mítines: Lo mismo del PRI que del PAN, del PRD o del MAS. Se sabe que los desprendimientos en fuerzas políticas y partidos es una constante a favor del movimiento desde que Mara Lezama ganó la interna y surgieron las encuestas que la posicionan hoy con ventaja ante sus cuatro rivales. ¿Es válido? Probablemente. Le respalda una consigna que Morena hizo suya: "Cabemos todas y todos".

Pero hay quienes lucran políticamente con esa condición, que puede ser temporal y no definitiva, porque no siempre caben todos ni alcanza. Uno de esos que intentan beneficiarse con la "política de puertas abiertas" es el Movimiento Auténtico Social y sobre todo su lideresa moral Cecilia Loría, quien recorre el estado y la Ciudad de México compartiendo una verdad a medias: ser parte de la 4T. "A medias", porque aun cuando no salió del todo mal, dejó de ser aliado formal.

En Morena no meten las manos por sus dichos. Su dirigencia estatal desconoce cualquier operación en nombre del proyecto; e incluso, se sabe, atrajeron a diversos cuadros de Morena con la promesa de ser candidatas y candidatos por el MAS, y no cumplieron. Se sospecha que fue parte del montaje para evidenciar una supuesta "repartición oficial" entre socios formales, que no son. Desde que el MAS quedó fuera de la alianza, y fue sustituido de algún modo, compite solo. Esa es la verdad.

Los allegados se cuentan ahora por cientos. El MAS aspira mantener el registro y ser un satélite de Morena en un hipotético gobierno. No estorba, aunque tampoco ayudan, dicen en Morena, los compromisos que dejan en sus periplos por ciudades y oficinas gubernamentales para demostrar un presunto pacto. Los acuerdos que se caen en torno a las pluris, por ejemplo, refleja el caos al interior que no demora en estallar.

Ya comenzarán a operar Marybel Villegas, Anahí González, Cristina Torres y otras personas para poner las cosas en su justo lugar. Se sabrá quiénes sí y quiénes no. La depuración será necesaria.