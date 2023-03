Todo transcurrió durante nuestro viaje de Carrillo Puerto a Mérida en el transporte público. Era temprano, nos dormimos apenas ocupamos los asientos. Ya estaba claro cuando desperté, me alegró ver tanta flor de tajonal a la orilla de la carretera. Un adolescente leía muy concentrado y al llegar a Kilometro 50 cerró el libro cariñosamente, lo guardó y bajó. Luego, percibí la plática amena de dos personas sobre lo difícil que es reparar un antiguo molino de nixtamal.

En Dziuché, subió una pareja, platicaban también, jovial la voz de ella, estuvieron parados un rato hasta que se desocuparon asientos, ella decía: Aay, de saber que el camión pasaba a esta hora hubiéramos dejado más tarde al gordito con Juanita, se pone triste cuando nos vamos, ni modo. Alma Rebelde es bien travieso y si no lo cuida alguien pueden atropellarlo. Así es el cariño que sienten por su mascota, sobre todo ella, aquel le respondía sonriente.

Ya en Peto, encontramos el sitio de taxis lleno, no tardó nuestra espera. Llegaban las combis una tras otra y enseguida salían diligentes. Tuve como vecino de asiento una persona con aspecto de jornalero, revisaba su celular por ratos.

-Oiga, ¿esta combi entra a los pueblos?, le pregunté.

- Si le pides antes, entra, si no, va directo a Mérida.

Seguimos platicando, me contó que había sido bracero en Estados Unidos, entró como mojado tres veces, luego de la tercera regresó a su pueblo y se quedó. En ese lapso murieron tres parientes.

- Uno me ayudó a cruzar y tomaba mucho después del trabajo, todos los días. La primera vez que regresé al pueblo le dije: ¡primo, vamos!, me contestaba que no, para qué, allá no hay trabajo. Antes de empeorar su diabetes ayudó a su hermanito a cruzar. Cuando regresé a Los Ángeles ya había fallecido. Afectado el hermanito comenzó a tomar, enfermó y también murió, pero antes había llevado a mi otro primo. Creo que al ver lo que ocurría ahí a los paisanos, dijo antes a su hermanito que regresará a Yucatán a cuidar a su mamá, que les enviaría dinero.

El joven regresó, pero ocurrió que se dedicó a tomar, a drogarse, enfermó. Lo visitó en el hospital y dijo que vio a la muerte reflejada en su rostro, falleció un día después.

Me comentó luego que juntó su dinero, construyó su casa en Mérida, que trabaja haciendo chapeos en distintos rumbos y siempre va al pueblo para ayudar a su anciano papá en el trabajo del campo. Me parece satisfecho. Bajamos de la combi en San Cristóbal. ¡Bueno! me dijo apurado con su mochila al hombro, aquí cerca pasa mi camión.

- ¡Cuídese don Alfonso!

- Tu también, me dijo. Así nos despedimos. Pasó el tiempo muy rápido, como la vida, sin darnos cuenta.

(Cronista de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo)