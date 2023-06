Altas temperaturas afectan a alumnos de 120 escuelas de zona rural de Q. Roo

Más de 600 alumnos de la zona rural de Quintana Roo están recibiendo clases con altas temperaturas, ya que sus escuelas carecen de aires acondicionados, ventiladores o siquiera energía eléctrica.

Joel Ventura Garrido, representante de 12 poblados de la zona limítrofe de Quintana Roo con Campeche, explicó que esto ha provocado que los estudiantes tengan incluso que salir a espacios abiertos, bajo la sombra de los árboles, para poder continuar con su enseñanza.

Citó que esta situación afecta a estudiantes de nivel primaria y secundaria, desde mediados de febrero aproximadamente.

Puntualizó que ésta ha sido una de las principales razones por las que han tenido que recurrir al bloqueo de la carretera Escárcega-Chetumal. Sin embarazo, y a pesar de las promesas de las autoridades de los tres niveles de gobierno, no se ha hecho nada al respecto.

“Incluso hasta cerramos las escuelas como protesta, pero no sirvió de nada porque no nos hicieron caso. Para no retrasar más la educación de los estudiantes decidimos reanudar las clases, aunque con menor horas para no agobiarlos.