Con la próxima llegada del verano y el aumento de las temperaturas en Quintana Roo , es crucial recordar que nuestras mascotas también sufren los efectos de las olas de calor . La deshidratación en perritos y gatitos puede convertirse en un problema grave que puede derivar en la muerte, si no se toman las precauciones adecuadas.

Seguir las recomendaciones necesarias ayudará a evitar que tus mascotas sufran un golpe de calor en esta temporada. La temperatura máxima del año ocurrió el pasado martes 13 de junio, con una sensación térmica de 52 grados centígrados .

Es importante poner siempre en practica los cuidados que los animales requieren. Mantenerte al tanto de su comportamiento te ayudará a identificar los síntomas que podrían indicar un problema con tu mascota y así prevenir cualquier daño en su salud.

Organizaciones luchan contra la ola de calor y abandono de mascotas

En contexto, en la ciudad de Chetumal diariamente están fallando entre 100 a 150 perros y gatos callejeros , consecuencia de las altas temperaturas que oscilan a todo el país.

A pesar de los esfuerzos de las organizaciones protectoras de animales que salen en brigadas para instalar dispensadores de agua en los principales parques de la ciudad, han tenido que recoger los cadáveres de estos animales, la mayoría de las cuales son mascotas abandonadas.

Para evitar tragedias, es fundamental prestar atención a las siguientes indicaciones

Recomendaciones para proteger a tus perros y gatos

- No dejes a tu mascota encerrada en el auto : Incluso con las ventanas abiertas, el interior de un automóvil se calienta rápidamente y puede ser fatal para tu mascota.

- Evita los paseos sobre el pavimento : Las almohadillas de las patas de los animales son sensibles al calor y pueden quemarse al caminar sobre superficies muy calientes. Opta por áreas con sombra o césped.

- No sobre ejercites a tu mascota bajo el sol : Los perros y gatos pueden agotarse rápidamente en climas calurosos. Recuerda que ellos no pueden sudar para refrescarse. Realiza actividades físicas durante las horas más frescas del día.

- Paseos nocturnos: Elige horarios más frescos para los paseos diarios, evitando las horas de mayor calor.

- Deja a su alcance un recipiente de agua : Asegúrate de que tu mascota tenga acceso constante a agua fresca y limpia.

Altas temperaturas en Quintana Roo: Recomendaciones para evitar 'golpes de calor' en tus mascotas [Foto: By Canva]

¿Cómo puedo detectar si mi mascota sufre un golpe de calor?

Antes de las altas temperaturas es importante supervisar en todo momento a tus mascotas, a continuación te dejamos con algunos de los principales síntomas de golpe de calor:

- Confusión

- Ansiedad

- Aturdimiento

- Piel caliente al tacto

- Convulsiones

- Diarrea

- Vómitos

- Encías muy rojas

- Tambaleos, tropiezos o caídas

- Se rehúsa a levantarse

- Aumento del ritmo cardíaco

- Salivación en exceso

- Quejidos fuertes

¿Cómo actuar ante un golpe de calor?

En primer lugar, es importante no perder la calma y contrario a lo que creemos lo más recomendable es no usar agua muy fría para bajar la temperatura del animal. Recuerda que los cambios bruscos de temperatura pueden ser perjudiciales. Use agua fresca pero no extremadamente fría.

Una vez cubierto el paso uno, refréscalo mojando su cabeza . Puedes utilizar paños húmedos o agua para refrescar estas áreas y ayudar a disipar el calor (abdomen / panza).

Dale beber poco a poco: Ofrece agua en pequeñas cantidades para evitar la ingestión excesiva y el riesgo de vómitos. En caso de que se le dificulte el ingerirlo, te puedes apoyar con una jeringa sin aguja, para hidratarlo vía oral.

Protégelo del sol en un lugar fresco: Lleva a tu mascota a un ambiente fresco y sombreado.

Acude al veterinario rápidamente: Ante cualquier sospecha de golpe de calor, busca atención de un veterinario a la cual le tengas más confianza para que revisen a tu mascota.

No dejes que otros animales sufra

Si detecta casos de maltrato animal o que injustamente alguna mascota está expuesta a altas temperaturas (en el patio o en el techo de un hogar), toma evidencia fotográfica o en video y repórtalo al número de emergencias 911.

Con información del Gobierno de Nuevo León .