Denuncian alto costo en matrimonios civiles

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El contraer matrimonio por la vía civil se volvió un problema para Arturo Álvarez, quien denunció ante Novedades Quintana Roo las prácticas irregulares que son realizadas en el Registro Civil Oficialía 2 en Benito Juárez, donde Martha López Carmona, responsable de oficiar los enlaces civiles ahí, es quien indica a los interesados el laboratorio en el que se deben hacer los análisis prenupciales los novios, además de señalar que los interesados deben cubrir un pago de mil 680 pesos, cuando ese trámite de acuerdo con la Ley de Ingresos vigente en el estado es de dos salarios mínimos (176.72 pesos).

Novedades Quintana Roo realizó un recorrido por oficinas del Registro Civil localizadas en Benito Juárez para conocer los requisitos para un matrimonio civil entre mexicanos a celebrarse en esas instalaciones.

También te puede interesar: Se registran 140 parejas para bodas colectivas

En las oficinas donde proporcionaron la información el costo es de mil 185 pesos (Oficialía 7), mil 300 pesos (Oficialía 5) y mil 680 pesos (Oficialía 2), en otras oficialías como la 3, 4, 6 y 8 indicaron que la tarifa a cubrir se indica hasta que los documentos hayan sido entregados para obtener la cita y en ese tiempo debe obtenerse el certificado médico prenupcial en los laboratorios de preferencia, aunque en algunos hacen sugerencias cuando las personas piden alguna recomendación, no así en la Oficialía 2 donde la persona responsable de oficiar el matrimonio indica el lugar de los análisis al que deben ir los futuros contrayentes.



“Trabajo prácticamente todo el día, y en mi horario de comida aproveché para preguntar los requisitos y trámites que debo realizar para contraer matrimonio por la vía civil, fui a la oficina que está por Las Palapas, a las 15:30 horas, hace unas semanas y me dieron un papel con los requisitos para matrimonio de mexicanos y al final está el nombre de quien da las citas y realiza las bodas, y solo con ella debe atenderse el trámite”, comentó Arturo Álvarez.

Con la información en mano marcó el número de López Carmona, quien le dijo que el servicio tenía un costo de mil 680 pesos, y que cuando entregaran los requisitos ella les indicaría en que laboratorio debían realizar el certificado médico prenupcial, no en otro lugar. El mismo trámite en el Registro Civil Oficialía 01 es de mil 185 pesos, que son 500 pesos menos, al igual que en la Oficialía 7 ubicada en la Región 95.

“La cifra me pareció muy alta y decidí investigar y preguntar si había otra personas que me pudieran casar a un menor costo, pero me dijo que solo era ella, por lo que me dediqué a investigar en la página del Ayuntamiento el costo de una boda por el civil, y me llevo una sorpresa, volví a hablar con la funcionaria quien me dijo que lo que ahí se menciona es el costo del trámite, y que el resto eran sus honorarios, porque ella oficia y forma el acta.

En la página de acuerdo a la última modificación realizada el 28 de julio de 2017, señala que el costo del enlace entre mexicanos es de dos salarios mínimos más un 5% del impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura en las oficinas del Registro Civil en horas y días hábiles; el costo se eleva a cinco salarios mínimos cuando la boda sea en días inhábiles en las mismas condiciones; y hay otros costos por celebrarse el enlaces fuera de la Oficialía en días hábiles e inhábiles.

“El tema de los cobros que realiza el Registro Civil aparecen en el Artículo 63 de la Ley de Hacienda del municipio Benito Juárez, y es lo que se cobra por los servicios que se prestan”, indicó Martín Lenin Maldonado Evangelista, director de Registro Civil en Benito Juárez.

El Artículo 63 señala que los derechos por los servicios que presta el Registro Civil se pagarán de acuerdo con las cuotas que señala la Tarifa para matrimonios que en el inciso a, explica que en las oficinas del Registro Civil en días y horas hábiles el costo es de 2.0 S.M.G. (Salarios Mínimo General) y este es de 88.36 pesos (aun no ha sido convertido a Unidades de Medición Actualizada UMA).

El funcionario explicó que quienes ofician los matrimonios civiles son empleados del Ayuntamiento con sus respectivos salarios, mismos que pueden ser conocidos a través de Transparencia, y que es personal de confianza, y cuando fue cuestionado sobre esos presuntos “honorarios”, que son de mil a mil 500 pesos dependiendo la oficialía, y que los tabuladores estaban en la Ley de Ingresos.

En el caso de López Carmona invitó al ciudadano que hizo la denuncia con Novedades Quintana Roo a que acuda a la Contraloría municipal o a la Dirección de Registro Civil para atender el caso.

En Benito Juárez hay nueve oficialías del Registro Civil, la uno y la dos operan en los turnos matutino y vespertino respectivamente en calle Margaritas, en el centro de la ciudad; la tres está en la zona hotelera, la cuatro en la Región 237, la cinco en Alfredo V. Bonfil, la seis en la Región 94, la siete en la Región 95, la ocho en el complejo hotelero Moon Palace, y la nueve en la Región 94 turno vespertino.

Próximamente habrán dos módulos, uno en el hospital general de Cancún y otro en el hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Región 92, donde serán expedidos registros de recién nacidos.