Arremete Oficial Mayor contra Instituto Cumbres

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El tercer funcionario más poderoso del gabinete estatal inició ayer en Facebook una campaña personal contra el Instituto Cumbres de Chetumal por, supuestamente, tolerar en su centro educativo el acoso escolar hacia su hijo con el aval de las autoridades de la Secretaria de Educación de Quintana Roo (SEQ).

En la red social, y dejando a un lado la corrección política que exige su encargo, el titular de la Oficialía Mayor, Manuel Israel Alamilla Ceballos, escribió e hizo público lo siguiente:

“El Instituto Cumbres Chetumal simplemente es una institución hueca, vacía, sin valores, con alta tolerancia a la violencia interna y sin interés en educar con lo que su propia mercadotecnia genera”.

Según el servidor público, su hijo viene padeciendo desde hace una semana depresión, exclusión y maltrato en la escuela particular fundada por los Legionarios de Cristo, luego de recibir un golpe en la nariz del que nunca le avisaron.

“No he recibido una sola explicación de la institución, ni de qué sucedió, ni de qué sanciones aplicó, ni de la mediación o de la implementación de las reglas de convivencia que mandata al SEQ; nada, recibimos y seguimos recibiendo el más absoluto silencio”, agregó.

Alamilla Ceballos denunció también la corrupta relación que existe entre la secretaría al mando de Ana Luisa Vasquez Jiménez y el colegio particular, pues este último, de acuerdo a los rumores que han llegado a sus oídos, “se niega a las inspecciones que las autoridades competentes deben realizar en materia de violencia escolar”.

“No es sorpresivo el actuar -o la omisión a- del Instituto Cumbres Chetumal, porque no es nuevo de ellos, según me entero”, acusó el encargado de la administración general del Estado, aunque no informó si ya presentó la denuncia correspondiente ante la secretaría de la Contraloría del Estado por las omisiones de la autoridad educativa.

Fue a la salida de la escuela

Miembros de la comunidad cumbrista consultados por SIPSE.com, y que pidieron no dar su nombre, aclararon que lo ocurrido entre los niños ocurrió en la fila que suelen organizar los alumnos más pequeños antes de ser entregados a sus padres o tutores.

“El compañero padre de familia (Alamilla Ceballos) debió enterarse minutos más tarde. Los hechos ocurrieron ahí a unos pasos de todos los que llegamos a recoger a nuestros niños. Lamentamos que el haya notado una semana después lo que ocurrió. Nos parece extraño”, comentó un padre de familia a este medio.

Al intentar contactar con la familia del supuesto agresor para conocer su versión de los hechos, ésta prefirió ser más prudente y no hacer ningún comentario.

“Gracias por su apoyo, (esta situación) la estamos platicando en familia..."

“Gracias por su apoyo, (esta situación) la estamos platicando en familia y lo mejor en este momento es no hacer declaraciones”, respondió un familiar.

En tanto, la institución educativa informó hoy lo siguiente a través de un comunicado:

“Como institución, siempre hemos procurado fomentar los valores en cada uno de los alumnos quienes son la razón de ser de nuestro colegio; a ellos servimos con mucho esfuerzo y dedicación, para brindarles la educación y formación necesaria para lograr en ellos que crezcan como personas de bien en el respeto a cada uno de los que les rodean”.

Y agregó: “reiteramos que en el Instituto Cumbres Chetumal nunca hemos estado ni estaremos a favor de ningún tipo de violencia, bullying o acoso escolar”.

Campaña al estilo Borge

Para hacer escuchar su queja en toda la ciudad, el oficial mayor comenzó a distribuir en Chetumal lonas publicitarias que ya pueden observarse en algunas calles capitalinas y casas de familiares del oficial mayor, como la de Melina Alamilla Ceballos, su hermana y actual proveedora de impresiones publicitarias en gran formato para el Gobierno del Estado.

“Empatía… no esperemos a que sea tu hijo o hija. No al acoso escolar en Chetumal. Tu hijo o hija puede ser el acosador. #NoalAcosoEscolarenQuintanaRoo. Si necesitas ayuda, por favor no te quedes callada [email protected]”, puede leerse en las pancartas que, para un segmento de la sociedad chetumaleña, hacen recordar a las que utilizó el exgobernador Roberto Borge Angulo cuando ordenó la búsqueda de su perro Simón.

Así mismo, la directora de Imagen del Gobierno del Estado y esposa del oficial Mayor, Tristana Hernández Villegas, en uso de su derecho a la libertad de expresión, desplegó una de esas lonas durante la cena baile de damas, organizada ayer por el voluntariado del Sistema DIF Estatal.

Esta campaña, sin embargo, ha generado en un segmento de la población sospechas por un probable abuso de poder por parte de Manuel Israel Alamilla Ceballos, dado su protagonismo al querer llevar a la arena pública un asunto personal que involucra a menores de edad, los que pueden ser revictimizados con esta campaña.

“Pues si eso fuera y si fuera un verdadero caballero, no estaría pegando lonas en la escuela donde va el niño o en los lugares que frecuenta el menor o por el contrario su esposa no estaría acosando a los padres del menor con mensajes amenazantes!!! Una cosa muestra en sus textos, pero detrás hace otras y de verdad que pena me da su hijo porque si de verdad le importara un poco dejaría de lado su ego y se acercaría a la institución con el personal correspondiente a dialogar”, contestó la usuaria Daniel Mayen a Manuel Alamilla en Facebook.