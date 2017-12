A ratificación la concesión de alumbrado público

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La ley de ingresos de los Ayuntamientos y el paquete económico del jefe del Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2018 son prioridad para la XV Legislatura, por lo que ratificar la concesión para la prestación del servicio de alumbrado público de Benito Juárez podría darse antes de concluir el primer periodo ordinario o en su caso durante la sesión permanente, informó la diputada Gabriela Angulo Sauri, no obstante, la legisladora informó que las comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta ya solicitaron información complementaria respecto a los alcances, obligaciones y derechos de la empresa Celsol S.A.P.I. de C.V. en el municipio.

Angulo Sauri, integrante como vocal y secretaria respectivamente, explicó que no se tiene un tiempo en sí para atender de manera particular el tema pero este debe sacarse en el periodo vigente, dado que la prioridad es disipar dudas, analizar información y conceptos sobre el presupuestos de egresos, tanto con personal de los once municipios como con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para posteriormente dictaminar sobre otros temas, uno de ellos ratificar o negar la prestación del servicio de alumbrado público bajo el régimen de concesión.

“Obviamente necesitamos ver el convenio, en que término se hizo, por cuanto tiempo, todo más a detalle, si nos cubre en caso de un huracán o si se rompen las lámparas, si se van a cambiar todas o cuando se fundan, el tiempo de respuesta, muchas preguntas al respecto, eso quedaría plasmado en un convenio y todavía no lo tenemos para revisarlo y dictaminarlo, en el sentido, de cuáles son los pro y los contra y sobre todo también investigar a la empresa cómo ha funcionado en otros lugares y si corresponde a lo que está ofreciendo”, señaló la legisladora.

Fue el pasado 6 de diciembre que la tal iniciativa se turnó a las comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su dictamen y en caso aprobación de conceder por un lapso de 15 años la prestación del servicio de alumbrado público en Benito Juárez, sin embargo, la diputada señaló que sólo se recibieron los estudios técnico y financiero que realizaron la Secretaría municipal de Obras Públicas y Servicios (Smopys) y Tesorería, además del diagnóstico que justificó la conveniencia de concesionar dicho servicio, pero no cuenta se cuenta con información propia del convenio o contrato, por lo que está ya fue solicitada.

En ese sentido, el Ayuntamiento durante el acercamiento presentó el bosquejo general sobre lo que se pretende en dicho contrato, y una vez la XV Legislatura ratifique la concesión para el periodo establecido a favor de la empresa Celsol S.A.P.I. de C.V. “habrá que poner los términos finales del contrato sobre los derechos y obligaciones que le corresponden a las partes involucradas, por lo que prevé que el Congreso locasl antes de concluir con el primer periodo ordinario correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional ratifique el régimen de concesión.