Alumnas denuncian represión a protesta feminista en el Cbtis 253

Colectivos Feministas incluyendo al Xtabay apoyaron la denuncia de la maestra, y tenían programado una manifestación en la escuela este jueves, a la que se sumaron otras cinco alumnas que dijeron también ser víctimas de acoso. Sin embargo, alumnos, presuntamente mandados por profesores, les bloquearon la entrada, impidiendo que se sumen más alumnas acosadas.

También las autoridades educativas del plantel pidieron a las organizaciones feministas y a las jóvenes a que no realicen los actos en contra de la agresión, añadiendo que el caso será analizado de manera interna.

Las alumnas colgaron pancartas en las paredes del plantel, en reclamo al hostigamiento sexual cometido en contra de las estudiantes por parte del profesor L.S.P. Sin embargo, sus propios compañeros boicotearon el intento de manifestación previsto para este jueves.

Las afectadas, aproximadamente seis alumnas, señalaron que continuamente son acosadas por el maestro, con insinuaciones sexuales, y aunque en varias ocasiones han hecho estos señalamientos a la dirección del plantel, hasta el momento no se ha iniciado una investigación en su contra.

El caso más reciente sucedió el pasado 10 de marzo, cuando una alumna de primer semestre reportó ante el orientador de su turno, el hostigamiento que sufrió por parte de este docente.

"Este día yo me sentía mal, y el maestro me estuvo haciendo proposiciones que me hicieron sentir incómoda. Buscaba pretextos para tocarme y abrazarme, diciendo que podía confiar en él. Le pedí permiso para ir al baño, e insistía en acompañarme", detalló la alumna, quien optó por guardar el anonimato ante los medios de comunicación.