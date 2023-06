Alumnos de la Uqroo Playa del Carmen, preocupados por posible huelga

Ante el probable estallido de la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo), cientos de alumnos de la sede en Playa del Carmen están en la incertidumbre porque podrían ver truncadas sus aspiraciones de concluir sus estudios en tiempo y forma.

Luego de la movilización de personal sindicalizado durante la mañana de ayer, alumnos entrevistados, a punto de graduarse, comentaron que es incierta la manera de cómo concluirán. También prevén retrasos en sus tiempos de titulación.

Algunos apoyan la medida de los maestros, pero otros están en contra porque existe la posibilidad de que se vean afectados.

Por su parte la alumna Jazmín Sánchez Monzón, también del último ciclo de Derecho, pidió a los maestros inconformes pensar en los estudiantes que se verán afectados.

“Que piensen en los estudiantes porque seríamos nosotros los afectados en todo esto (...) sinceramente como estudiante no estoy ni a favor ni en contra, pero siento que esto no son maneras de hacer las cosas porque piensan en sus propios intereses y no en los de los demás”, expuso Sánchez Monzón.