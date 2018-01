"Los docentes deben enseñar con la investigación"

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En el marco del "II Encuentro sobre investigación educativa para estudiantes de maestría y doctorado", el vicerrector académico de Universidad Santander, Pedro Alfonso Alemán, destacó la importancia de que el docente además de enseñar, también debe investigar lo que transmite a los alumnos, pues sólo así formarán alumnos y dejarán de repetir lo que los libros dicen.

“El docente se dedica a enseñar lo que él sabe, ese el principal problema de los profesores, pues al preparar la clase piensan en que van a enseñar mañana y lo correcto es pensar es que es lo que el alumno va a aprender mañana”, destacó.

En la medida que haya profesores, dijo, que además de estar preparados en la materia que imparten, también lo estén en didáctica, es decir, en cómo enseñar, tendremos estudiantes mejor preparados. “El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que centrarse en el aprendizaje y no en la enseñanza”, destacó.

Pidió a los docentes nacionales y extranjeros que asistieron al encuentro, romper con los esquemas de que el maestro va a las aulas a transmitir información, pues lo importante es que los docentes sean investigadores.

"Está demostrado que el mejor método de enseñanza y aprendizaje es el de investigación"

“Está demostrado que el mejor método de enseñanza y aprendizaje es el de investigación, donde el estudiante desde el primer día aprende investigando, pero si los profesores no investigan no pueden enseñar lo que no saben”, lamentó.

En ese sentido, aseguró que hay profesores que imparten la materia de metodología de la investigación científica, y nunca han hecho una investigación científica, así que sólo enseñan lo que está en los libros.

“El profesor es un facilitador de aprendizajes, la calidad de la docencia no está en la calidad del libro que el estudiante lea, si no en la utilidad que le da a lo aprendido”, mencionó ante los asistentes.

La Universidad Santander también inauguró el Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Postgrados.

“Tenemos que preparar a los maestros para atender cualquier modelo educativo –presencial, semipresencial y a distancia- y que los alumnos sean casi maestros, que no repitan un concepto, sino que lo apliquen”, resaltó Pedro Alfonso Alemán.