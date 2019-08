Dejarán sin luz a estudiantes de Cancún en el primer día de clases

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de 40 alumnos de la telesecundaria “José Guadalupe Posada” de la Colonia México, iniciarán el próximo lunes el ciclo escolar sin infraestructura eléctrica, porque el plantel se ubica en un predio irregular, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha podido establecer el servicio.

El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) informó que en los últimos días de vacaciones se logró un acuerdo con la CFE para colocar un poste de luz, pero la conexión llevará una semana más, después de iniciadas las clases (lunes 26 de agosto).

De forma provisional se instalará un generador eléctrico, aunque únicamente servirá para tener agua, ya que se necesita de una bomba para llenar el tinaco que alimenta el servicio de sanitarios que se instaló en el terreno.

Abraham Rodríguez Herrera, titular del Ifeqroo, explicó que esto ocurrió debido a que existe incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, por lo que la CFE tuvo problemas para generar el contrato para este predio, el cual fue gestionado para que los alumnos pudieran abandonar las instalaciones del preescolar República Mexicana.

Sin embargo, desde la instalación de las aulas provisionales los padres de familia manifestaron su inconformidad por considerar que el material es endeble para proteger a sus hijos del clima, además de no tener ventilación y presentar algunas goteras.

“Piensan que es material frágil y en verdad no soporta un ciclón porque no tienen la rigidez de un muro de block, con paneles de láminas con un relleno de poliuretano y el techo también”, mencionó el titular del Ifeqroo, quien añadió que se les proporcionará ventiladores de pedestal para el calor, porque los techos no soportan la instalación de fijos.

Asimismo, Rodríguez Herrera dijo que debido a que la escuela se encuentra rodeada de otros predios que no han sido habitados, se procedió a retirar la maleza perimetral, además de rellenar con grava los desniveles del terreno para evitar accidentes.