Alumnos, maestros y padres de Quintana Roo harán examen a “Aprende en Casa”

Maestros, padres de familia y alumnos serán encuestados para evaluar el desempeño del programa “Aprende en Casa” en Quintana Roo, con el fin de identificar el grado de comprensión y desempeño que se ha tenido durante estos meses de pandemia.

Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte, indicó que otro de los objetivos es conocer las necesidades que tiene el personal docente, si es necesario capacitarlos para que tengan mejor desempeño.

Pero este esfuerzo no será exclusivo de los docentes, ya que la dependencia busca realizar una evaluación global de todos los elementos que se ven involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el caso de los tutores y alumnos, el propósito es evaluar la calidad y cantidad de los materiales y tareas.

Este no es el primer esfuerzo que se realiza para evaluar el sistema de Aprende en Casa, ya que se han realizado otros ejercicios estadísticos.

Por ejemplo, la “Encuesta sobre experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por COVID-19”, realizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) reveló que más de la mitad de los encuestados expresaron emociones como frustración, enojo, aburrimiento y estrés.

Estos sentimientos estuvieron relacionados con la carga excesiva de trabajo escolar; incluso, por lo que algunos consideraron desertar por no tener las herramientas necesarias para seguir con esta dinámica.