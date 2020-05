¿Te preocupaba? Aprueban pase automático a alumnos de Quintana Roo

Los más de 475 mil alumnos de Quintana Roo serán promovidos de año de forma automática debido a la interrupción del ciclo escolar 2019-2020, ocasionada por la emergencia sanitaria por COVID-19.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación del estado (SEQ) indicó que esto no significa que no vayan a haber evaluaciones, sino que éstas no serán cuantitativas, sino que serán para identificar qué tanto de los conocimientos impartidos desde mediados de marzo a la fecha ha sido correctamente asimilados por el estudiante.

“Sería muy injusto calificar un trabajo que no se hizo en las aulas, y de las que no son responsables los profesores. Tenemos que saber hasta dónde avanzamos desde marzo en términos de aprendizaje y estamos hablando de niños, jóvenes y de nivel universitario”

Debido a esto, a partir del viernes y hasta el martes de la próxima semana, se llevarán a cabo reuniones y consejos técnicos extraordinarios para definir estas estrategias de medición y con los resultados se harán los ajustes a los programas escolares del próximo ciclo, que esperan inicie a finales de agosto.

También te puede interesar: Cancún: Avanza investigación y desarrollo de posible vacuna contra Covid-19

“Esto quiere decir que el ciclo escolar 2020-2021 tendrá ajustes en los contenidos, no podrá ser un ciclo cualquiera, tenemos que recuperar contenidos que no logramos abordar con la estrategia Aprende en Casa”, dijo y añadió que en el caso de los alumnos que habían reprobado evaluaciones anteriores a la etapa de aprendizaje en casa, estos casos serán evaluados individualmente.

Otro de los ámbitos que se abordarán en las reuniones con las autoridades estatales y nacionales, son los protocolos para el regreso a las aulas, tomando en cuenta el transporte de los alumnos y sus familias, así como el acomodo de estos en los salones de clases, con el fin de evitar posibles brotes en los planteles.

Respecto del resto del ciclo escolar actual, indicó que la modalidad virtual continuará hasta el 17 de julio, por lo que en el tiempo restante también se evaluará si se realiza una entrega adicional a los 60 mil cuadernillos que se entregaron en zona maya y áreas rurales, con el fin de que no incremente el rezago educativo.