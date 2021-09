Luego de su afortunada participación en La Voz, siendo parte del equipo de Edith Márquez, Álvaro Bautista cumple un sueño más en su carrera y prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo que será homenaje a su querida coach. En entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo, comparte los detalles.

“Agradecido con la vida por estas oportunidades que me ha venido dando a lo largo de estos años, que han sido de mucho trabajo, estoy muy contento, echándole todos los kilos, disfrutando del proceso y aprendiendo lo más que puedo con este nuevo bebé que está en camino que es mi nuevo sencillo titulado “Aunque sea en otra vida”, un pequeño homenaje a esta gran artista que es Edith Márquez, es una manera de agradecimiento hacia ella por haber confiado en mí, por haber girado la silla y tenerme en su equipo”, refirió Álvaro, quien desde siempre ha sido admirador de la bella Edith Márquez.

“Elegí este tema que es un tema para ella muy especial, es uno de sus favoritos y es el sencillo que ya he venido trabajando desde un principio. Esto fue porque en 2018, me invitaron a las Lunas del Auditorio, cuando salió Edith Marquez y comenzó a interpretar este tema, ese pedazo de letra me enamoró; en aquel entonces, por mi mente ni siquiera pasaba que la vida me regalaría la oportunidad de estar en La Voz, como que todo se fue acomodando a mi favor”.

Para Álvaro la música representa una filosofía y forma de vida, tanto que a principios del 2021 decidió seguir buscando un lugar dentro de la industria musical y en medio de la pandemia lanzó su primer sencillo “Me va a extrañar”, producido por Paolo Stefanoni y que actualmente está disponible en todas las plataformas digitales y promociona “Aunque sea en otra vida”.

“Ahora que he terminado La Voz, estoy en promoción de este nuevo sencillo que suene increíble, finalmente, al público si le voy a entregar el alma tiene que ser completamente y con la calidad, para mí el público es quien decide si estoy o no, y es quien tiene la última palabra, merece todo mi respeto y sé que este nuevo sencillo lo van a disfrutar muchísimo, solo le pido al público que me dé una oportunidad de escucharme como nuevo talento, que me presten sus oídos para escuchar este sencillo que estoy haciendo con mucho amor, le imprimí todas mis ganas, mi energía y mi buena vibra para mi gente”, concluyó contento Bautista.