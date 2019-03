Duplican llegada de cruceros a Mahahual

Enrique Mena/SIPSE

Chetumal.- El Puerto Costa Maya de Mahahual registrará en este mes de marzo cuatro días con cuatro cruceros simultáneos, siendo la primera vez en 18 años que se alcanza esa cantidad diaria, alza que permitirá una derrama económica para esas fechas de hasta 20 millones de pesos.

Al día, la llegada de cuatro hoteles flotantes representan 13 mil 500 pasajeros en promedio, a razón de un gasto aproximado de mil 520 pesos por cada uno, según estadísticas de la Secretaría de Turismo Estatal.

De acuerdo con la Bitácora de Arribos 2019 de la empresa Promociones Turísticas Mahahual 2019, los días 12 y 13 de marzo, llegaron de forma simultánea cuatro navíos internacionales, mientras que para los días 20 y 21, se tiene programada la misma cantidad; en comparación con otros en los que llega dos máximo.

El 12 de marzo, llegó el crucero más grande del mundo Symphony of the Seas (Sinfonía de los mares), de la naviera Royal, además de Equinox, MS Riviera y el Dream. El primero tiene otra llegada programada para el 26 de marzo

Ayer llegaron los cruceros Infinity, Pearl, Adventure of the Seas y Seaside en el muelle de Mahahual, contribuyendo a la alza.

El día 20, está programado el Caribbean, Independence of the Seas, Edge y Jade; y al día siguiente, el Breeze, Getaway, Liberty of the Seas y Rhapsody of the Seas.

En los otros 27 días del mes, son 39 navíos programados , según la bitácora oficial de dicha empresa.

Por ejemplo el 1 de marzo, solamente se tuvo el atraque de dos cruceros, el Breakaway y el Rotterdam; aunque el 3 y 4 de marzo, lunes y domingo, respectivamente, solamente su tuvo uno al día.

La llegada de los navíos internacionales al Puerto Costa Maya es generalmente en la mañana, entre las 7:00 horas y 11:00 horas; permanecen alrededor de nueve horas, para partir en la tarde o noche.

Con ese tiempo, se facilita al visitante internacional un tiempo de disfrute considerable de los atractivos locales, como playas, gastronomía, sitios turísticos como Chacchoben, artesanías, deportes acuáticos y servicios de relajación, principalmente.

En enero, se tuvo la llegada de 58 hoteles flotantes, en febrero fueron 55; desde el año 2001, fecha en que se apertura este muelle, no se había tenido la llegada de cuatro navíos durante el mismo día.