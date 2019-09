Así engañaba a sus víctimas “El Rey del Chile Habanero” detenido en Cancún

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con la promesa de tener una producción propia de chile habanero y beneficiar al campo mexicano a cambio de una jugosa inversión para obtener una franquicia, Rodrigo Domenzain, autodenominado “El Rey del Chile Habanero” fincó un imperio basado en mentiras del cual ahora debe dar cuentas a la justicia.

Esta semana, Rodrigo fue detenido en Cancún. Este jueves fue la primera audiencia, donde algunas de sus víctimas lo acusaron de fraude. Afectados en otros estados, ya planean viajar para hacer válidas sus denuncias.

“Somos como comuna hippie que trabaja y se divierte y no pienso cambiar esa estructura de la compañía. No me gustaría que se hiciera rígida. Aunque hay ciertos elementos, como los abogados, los contadores, los compromisos y los contratos que tratan de hacerte rígido. Son logros, retos, fracasos y éxitos en el camino. Actualmente llevamos una racha de éxitos muy padre”, declaró en 2018 a uno de los tantos medios nacionales en los que dio entrevistas, Domenzain.

El modelo de franquicia funcionaba mediante la compra de una hectárea de “casas sombra”, que tiene un valor de 2 millones 200 mil pesos, a lo cual había que sumarle un terreno con un valor de 250 mil pesos, más los insumos y la mano de obra, con lo que la inversión total de la franquicia ascendía a 3 millones 150 mil pesos.

“Nosotros ponemos a trabajar esa ‘casa sombra’ para que nos dé un rendimiento desde 80 toneladas por hectárea de chile habanero, y este chile habanero nosotros lo comercializamos en Estados Unidos”, explicó hace dos años el Rey del chile habanero a medios de circulación nacional.

Las denuncias del fraude del Rey del Chile Habanero

“Durante muchos meses Rodrigo fue enamorándolos, literalmente, bajo el argumento de que Amar Hidroponia era un negocio multimillonario con retorno de inversión totalmente acelerado. Durante este enamoramiento los invitó varias veces a Cancún, los invitó a su yate, los llevó a residencias, realmente el tipo es muy bueno en enamorar a sus víctimas”, dijo Christian Cruz, abogado de los defraudados.

El periodista Emilio Pellicer evidenció el fraude en 2016, pero dijo, nadie le hizo caso. Recorrió los invernaderos y los encontró abandonados.

En 2017, los clientes comenzaron a reclamar sus ganancias, pero Rodrigo dejó de contestar el celular o se desaparecía.

Fue ahí como cambió su esquema al proyecto de la Agrocoin, una supuesta moneda virtual como el Bitcoin, pero sólo era otro invento para llamar la atención de más clientes. Después quiso ingresar al cultivo de marihuana por medio de la moneda virtual.

Los clientes de Christian Cruz invirtieron 10 millones de pesos a la franquicia, pero se habla de que hay víctimas en todo el país, por más de 400 millones de pesos.

