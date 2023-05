Ambientalistas contradicen al INAH: ‘Sí hay daño a la estructura natural’

Luego de que el INAH negara que se había destruido la cueva Dama Blanca para el paso del Tren Maya, ambientalistas encabezados por José Urbina Bravo, señalaron que sí hay daño a la estructura natural.

En entrevista con el promovente del juicio de amparo 884/2022, sostuvo que hay un daño irreparable a la dolina qué va a dar a la cueva y forma parte del área natural.

“No significa que no se le haya afectado, que no se le haya asesinado. Dama Blanca no es un cenote que ellos (el gobierno federal) descubrieron, se lo encontraron en el trazo del tramo 5 desde una oficina. Dama Blanca era un cenote que estaba rodeado de selva, era parte de la selva (...) Dama Blanca está en el centro del eje del tramo, por eso rellenaron su dolina con material pétreo que extrajeron de la misma selva arrasada”, expuso Urbina Bravo.