Ambulantes y tianguistas podrían perder permisos por no respetar medidas sanitarias

Los inspectores de la Dirección de Comercio en la Vía Pública del municipio de Benito Juárez podrán sancionar a los casi 5 mil vendedores ambulantes y tianguistas en caso de no acatar las medidas sanitarias contra el Covid-19.

Humberto Aldana Navarro, regidor que preside la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, explicó que tras las reformas al Reglamento Para el Comercio y la Prestación de Servicios en la Vía Pública; los inspectores de esa dirección podrán levantar actas e imponer multas a aquellos comerciantes que no utilicen cubrebocas, que no dispongan de gel antibacterial o de agua y jabón, que no respeten la sana distancia, entre otras medidas.

"Se le levantará una acta al comerciante que no cumpla con las disposiciones sanitarias y se le pedirá que se retire y que regrese cuando pague una multa a la Dirección de Ingresos".

La reincidencia en esta falta administrativa, podría causar la cancelación del permiso de venta en la vía pública.

Sin embargo, el impulsor de esta reforma avalada en el Cabildo reconoció que la instrucción a los inspectores es primero realizar los exhortos primero, en caso de desobediencia, proceder.

Estas facultades para sancionar, se añaden a otras que tenían los inspectores de la Dirección de Comercio en la Vía Pública, como revisar permisos para verificar las actividades de estos comerciantes, ya sea desde la vigencia de la anuencia hasta la zona designada.

Señaló que esta nueva facultad responde a las necesidades de la dirección para verificar que se cumplan las disposiciones sanitarias contra el Covid-19.

En cuanto al papel de las organizaciones de vendedores ambulantes, el entrevistado aclaró que sólo colaborarán en las revisiones y exhortos pero procederán conforme lo establezcan sus reglamentos internos.

Además, estas organizaciones también colaboran enviando a su personal para que sea capacitado por la Dirección de Salud municipal y la Jurisdicción Sanitaria número 2, para fungir como inspectores Covid, tanto con los vendedores como con los compradores en los tianguis.

Incluso refirió que cada semana se capacita a diez personas para ejercer estas funciones. El objetivo es contar con una plantilla de 100 para casi 50 tianguis autorizados en el municipio de Benito Juárez.