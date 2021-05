Nueva “amenaza” paraliza servicio de combis de Cancún

Nueva amenaza paraliza el servicio de combis de Cancún: Tras una serie de ataques incendiarios y un mensaje en redes sociales, en contra de la empresa de transporte público Maya Caribe; choferes de la concesionaria pararon labores y regresaron los vehículos al encierro.

La amenaza que paralizó la circulación del servicio colectivo de esta empresa fue difundida poco después de las 9 horas a través de Facebook a través de un perfil con el nombre de “Julio César Carranza”.

El mensaje decía lo siguiente: