AMLO acusa que Calica espera fin de su gobierno para volver

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que Calica espera que concluya su gobierno para volver a operar; sin embargo, reiteró que no hay condiciones para que vuelva a explotar material pétreo al sur de Playa del Carmen.

El mandatario federal dijo que incluso ya hay repercusiones contra Calica por parte de activistas estadounidenses, a quienes calificó de ser “verdaderos” ambientalistas.

Esos están esperando que yo me vaya, son de los que están esperando que yo me vaya, pero no van a lograr nada con eso”.

Las anteriores declaraciones ocurrieron luego de la contrademanda que presentó México en el arbitraje internacional, por medio del cual pide al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) que pague una indemnización millonaria por los daños ambientales que ha causado en terrenos al sur de Playa del Carmen.

López Obrador volvió a tocar ampliamente el tema al final de su conferencia desde Palacio Nacional. Recordó los acuerdos a los que buscó llegar con la filial de Vulcan Materials Company desde el año pasado, pero ninguna concluyó de manera satisfactoria.