AMLO, en negociación tras disputa legal con Calica

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno se encuentra en negociación con Calica, misma que se encuentra en una disputa legal para exportar el material explotado, el mandatario aseguró que ya no se va a permitir ningún tipo de explotación, por lo que propuso un trato para llegar a un arreglo, la respuesta de la empresa se tendrá el próximo mes.

El mandatario informó que se tuvo una reunión con la secretaria del medio ambiente y también participó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán para informar que ya está comisionado para hablar con los dueños de la empresa, y se tendrá respuesta para marzo.

“Ya se hizo un planteamiento para llegar a un arreglo, ellos van a tener un consejo, entiendo que el gerente va a dar a conocer a los accionistas cual es nuestra propuesta. También estamos definiendo un plazo de un mes” declaró López Obrador.

López Obrador informó que Calica tiene cuenta con alrededor de 4 mil 200 mil hectáreas y cuatro concesiones en distintos momentos.

“Ya no se va a permitir nada de extracción, y que ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que de acuerdo con las normas puedan conformarse, que quiten las demandas, y si no, vamos a defendernos legalmente como se está haciendo, porque no tiene autorización, tienen vencido sus permisos y no tienen autorización tampoco para sacar nada del lugar, el gobierno federal tiene que brindar permisos para la exportación” detalló el mandatario.

#ConferenciaPresidente. Muestra @lopezobrador_ el predio de Calica para convertirlo en un parque natural en Quintana Roo. pic.twitter.com/x7oyViu4ea — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 3, 2022

El secretario de gobernación, Adán Augusto López informó que son tres predios impactados, de los cuales dos ya fueron explotados, el primero se cuenta con una concesión sin límite y en el segundo con una de 20 años, misma que ya se venció y en el tercero se encuentra por vencer, ya que tardaron más de lo establecido para iniciar el proyecto.

Añadió que en el primer predio se sigue extrayendo y pero lo despojado se encuentra almacenado en el mismo lugar, ya que no tienen el permiso para exportar, se inició el trámite de permiso pero fue negado. Ante esto la empresa interpuso una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual según lo dicho por el secretario se resolverá en el transcurso del año.

Finalmente expuso que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) está notificado que ya inició un impedimento de exportación.

En caso de no llegar a un acuerdo y establecerse un pleito legal más grande López Obrador reiteró está dispuesto a acudir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para detener la destrucción de la naturaleza, incluso acudir a otras organizaciones internacionales.

