AMLO no es Mara: Dr. Pech

La gente tiene claro que AMLO no es Mara y no queda ninguna duda de que Mara representa los intereses del Verde, aunque está disfrazada de Morena. Y si bien la gente le tiene un gran aprecio al presidente, debe quedar claro que lo que ahora se decide no tiene que ver con los programas sociales federales, que ya están protegidos por la Constitución, sino que se discute cómo se emplearán los recursos estatales, esos mismos que han tenido un destino que en poco o nada han beneficiado a los quintanarroenses, señaló el comunicado.

Así lo expuso el candidato a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, en entrevista previa a que realizara una jornada de entrega de volantes y pega de calcas en dos cruceros, primero en el de las avenidas Juárez y Carranza, y por la tarde en el de Constituyentes y Erik Paolo Martínez de esta ciudad capital del estado, sitios en donde estuvo acompañado del delegado de MC en el estado, Jacobo Cheja, y donde de nueva cuenta contó con el respaldo y simpatía mayoritaria de los chetumaleños.

El Dr. Pech dijo que en Quintana Roo se juega el que sigan las cosas igual, con beneficios para unos cuantos privilegiados, o se cambie ahora si en serio, porque quienes hace seis años se pusieron la bandera del cambio, fracasaron, y eso ahora tiene cansada y enojada a la gente, la cual solo cuenta con un solo proyecto que puede garantizar el cambio tan esperado y ese es el que encabeza Movimiento Ciudadano, que le dará a Quintana Roo un gobierno decente.

Señaló que su compromiso con los quintanarroenses es rescatar al estado y al gobierno que está ausente y eso ha dejado en la indefensión a la gente, que no tiene quien la cuide y proteja, ya sea contra los excesos de Aguakán o de la delincuencia organizada, por citar solo dos ejemplos de la serie de cosas graves que afectan a la población del estado por el abandono en que están las ciudades y la población en general.

Por ello, destacó el candidato de MC a gobernador de Quintana Roo, lo que hoy está en juego es que se siga con ese estado ausente, con gobiernos que no cumplen con sus responsabilidades y mantiene abandonados a los habitantes del estado; o el que se dé un cambio real, con un gobierno decente que ejerza de forma correcta los recursos públicos, y atienda y resuelva los graves problemas que aquejan a todo los rumbos de la entidad, en especial las ciudades.