Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal Preventiva que ingresaron el 14 de marzo pasado a la terminal marítima de Punta Venado en Quintana Roo - concesionada a la empresa estadounidense Vulcan Materials- han abandonado la instalación, según afirmaron Senadores de EU.

Luego de una inusual reunión de emergencia con el Embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, los Senadores estadounidenses por Alabama, Tommy Tubberville y Katie Britt, aseguraron que las fuerzas ya se retiraron de la terminal marítima concesionada a Vulcan Materials hasta 2037.

Luego de casi una semana de incertidumbre, la empresa Cemex aseguró la semana pasada haber obtenido una orden de un juez local para entrar junto a las fuerzas mexicanas a descargar un buque con cemento en la terminal marítima aún cuando de acuerdo con Vulcan Materials no tienen un contrato comercial vigente.

Por su parte, Esteban Moctezuma Barragán compartió en sus redes sociales que tras una reunión con los empresarios estadounidenses se llegó a un “acuerdo de mantener una estrecha comunicación”.

Today I met with a group of lawmakers from #Alabama to brief them on the Vulcan Materials company in #QuintanaRoo.



We started a constructive dialogue and agreed to keep close communication with them. https://t.co/qNOLoZoG5S