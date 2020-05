Personal del Issste Cancún prepara amparo; exigen equipo de protección

Cancún.- Personal médico de la clínica-hospital del Issste en Cancún reciben asesoramiento para tramitar un amparo que obligue a la institución a otorgarles el equipo de protección personal necesario ante la emergencia sanitaria.

Víctor Manuel Rivera Mellado, cirujano del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), indicó que se encuentra en contacto con un bufete de abogados que están realizando el trámite ante las autoridades correspondientes, acción que también está siendo considerada por parte de los trabajadores sindicalizados.

“Yo tengo mis abogados que ya están trabajando en ello, no podemos dejar de trabajar en una situación como la actual, pero no me quiero enfermar”, dijo y señaló que el recurso será usado para poder acceder al equipo, debido a que la administración del hospital argumenta que solo será entregado al personal médico que atiende pacientes positivos de COVID-19.