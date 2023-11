Amplían plazo para conformar consejos distritales y municipales en Q. Roo

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó la ampliación del plazo de registro para conformar los consejos distritales y municipales ante la baja respuesta de la ciudadanía.

El día de ayer venció el plazo original establecido en la primera convocatoria emitida y únicamente se completaron los aspirantes para los consejos municipales de Tulum y los distritales de Othón P. Blanco, explicó Claudia Ávila Graham, consejera del Ieqroo.

Señaló que esta decisión tiene la finalidad de, por lo menos, registrar el mínimo en la integración de aspirantes para estos órganos desconcentrados, que deberán entrar en funciones el próximo año.

Señaló que en los distritos del 1 al 10 y 13, así como en los municipios de Isla Mujeres, Bacalar y Puerto Morelos, no se cuenta con el número mínimo de aspirantes establecidos.

Asimismo, indicó que solo 238 de los 658 inscritos han concluido con la entrega de los documentos requeridos, por lo que no son válidos aún para integrar los consejos.

“Los solicitantes no suben toda la información requerida, por lo que no se les da por válido el registro. En ese sentido invitamos a la ciudadanía a que resuelva el trámite y, a la que no se ha animado a participar, todavía está en tiempo”.