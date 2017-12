Ana Espinola es la Playmate de diciembre

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ana Espinola es una joven paraguaya poseedora de un cuerpo envidiable, por lo que fue elegida como Playmate del mes de diciembre; sin embargo, reveló en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo que hubo momentos en que se sentía acomplejada y después de trabajar en su cuerpo y al ver en el espejo lo que tanto anhelaba, decidió posar desnuda para una de las revistas más importantes del mundo y se convirtió en la Playmate del mes de diciembre.

“Fui a una fiesta y me invitaron a realizar una sesión de fotos, acepté y ahora soy la Playmate del mes, la verdad hasta ahorita no me la creo; anteriormente posé para una revista para caballeros, pero no tuvo mucha difusión y bueno ahora con Playboy he sentido mucho la diferencia desde el primer acercamiento con los ejecutivos”.

A pesar de ser una mujer muy bella, Ana aseguró sentirse acomplejada por su figura al grado de trabajar arduamente para cambiar su fisonomía, se operó los senos para reducirlos y se ejercitó hasta el cansancio. “Creo que el logro personal mío al estar en una revista como Playboy , no es estar en la revista de caballeros, sino que al fin me siento cómoda con mi cuerpo para mostrarlo, al fin superé muchos complejos y para lograrlo hacía dos cardios diarios y estaba súper estricta en la dieta, en seis semanas logré tener el cuerpo que siempre había querido y fue por eso que sin complejos decidí mostrarlo y que mejor que en Playboy, una revista donde me cuidaron bien y me gustó el trabajo logrado”, detalló la joven originaria de Asunción, Paraguay, quien posó completamente desnuda para la publicación.

“Agradezco mucho al fotógrafo Playadura, a Alan Marín y a Luis Ángel, porque hizo un trabajo excelente, ni me agregó ni me quitó nada, además no hubo nada de photoshop, hizo un trabajo muy bonito, todo fue bajo un concepto muy elegante y aunque fue desnudo total me sentí muy a gusto porque no fue nada explícito. Cuando me dijeron que me quitara toda la ropa me sentí extraña porque es un grupo de personas que te ven y obviamente te van a juzgar, pero los comentarios que recibí fue que me veo mejor en persona que en las fotos, me cuidaron muy bien, hicieron un buen trabajo”, agregó.

Un cuerpo espectacular requiere de sacrificios y para Ana se ha vuelto una adicción tener un cuerpo ‘fitness’, pues ha ganado competencias y por lo mismo no afloja el paso. “Hago pesas todo el día, cuido muchísimo mi alimentación, no carbohidratos, no alcohol, no sal, no azúcar y no carnes rojas, llevo una dieta muy estricta y me la paso haciendo ejercicio, cuando peco como pizza y pay de limón”.

Para fortuna de los caballeros, Ana Espinola está soltera y en espera de su príncipe azul. “Me gustaría tener pareja, a quien no, tiene que ser alguien muy inteligente y culto. Al estar en este medio uno ve muchas caras bonitas, pero si no va acompañado de algo más termina aburriendo. La segunda cualidad es que quiera ser compañero, viajo mucho y la verdad siempre que tengo novio, en vez de querer acompañarme quieren atajarme, así que necesito quien quiera volar conmigo, no quien me corte las alas”, puntualizó la bella joven de 27 años.