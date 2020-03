Ana Serradilla disfruta de la Riviera Maya en su despedida de soltera

Tulum.- Luego de que hace unos meses Ana Serradilla confirmara que estaba comprometida con su novio, el empresario Raúl Martínez Ostos, la actriz se divirtió en la Riviera Maya, acompañada por sus amigas más cercanas, celebrando su despedida de soltera.

La reunión de mujeres se dio en Tulum, Quintana Roo, a donde el grupo llegó para acompañar a la futura esposa en uno de los tradicionales y debidos momentos previos a la boda. Desde su cuñada, hasta sus grandes amigas y colegas Iliana Fox, Grettell Valdez, Adriana Louvier y Rocío Verdejo.

Además del sol y la playa del Caribe mexicano, el equipo de la novia disfrutó de ricas comidas, caminatas al atardecer, spa, deliciosas bebidas y un exfoliante baño de barro, que sin duda, dejará momentos imborrables en la memoria de la futura señora de Martínez.

Y aunque el clima de la Riviera Maya no fue el mejor, ya que les tocó un poco de lluvia y hasta bajas temperaturas, Ana Serradilla agradeció vivir este momento con las personas que tanto quiere.

“Que el Universo bendiga a mis amigas, sin duda las mejores que la vida me pudo regalar; las que fueron a este mágico viaje y las que no pudieron también estuvieron en nuestros corazones. ¡Con ustedes hasta congelarse resulta divertido!…Gracias por la magia y el amorcito sin medida. Son las mujeres más maravillosas, generosas, amorosas y divertidas!”, escribió Ana junto a una serie de imágenes de los instantes disfrutados.

El nido de la diversión y la tragaderaaaaaaa @azulik #Tulum

A fines de octubre de 2019, la actriz confirmó que se había comprometido con Raúl Martínez Ostos e incluso mostró el anillo de compromiso a los medios.

Es advertida de que se casará con un violento

La actriz Martha Cristiana denunció en su cuenta de Twitter que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de Raúl Martínez Ostos, tema que decidió abordar tras una reciente entrevista en la que hablará de su carrera y denunció “prácticas de misoginia tremendas que hay en el medio y que la gente (mujeres) se callan por miedo a perder su trabajo o privilegios”.

Al abrir un hilo en Twitter, la actriz hizo una reflexión sobre la violencia a la que están expuestas las mujeres y compartió que no es común hablar de ese tema “en un medio en el que son prácticas normalizadas”, además de compartir la experiencia que vivió con su ex esposo.

Porque... ¿POR QUÉ? La violencia no es normal en ninguna de sus manifestaciones. Que te racionen el dinero es violencia económica, que te hagan sentir todos los días que estás mal y que no eres suficiente porque todo lo haces mal, es violencia psicológica y emocional — Martha Cristiana (@marthacristiana) March 4, 2020

La actriz contó: “Que te racionen el dinero es violencia económica, que te hagan sentir todos los días que estás mal y que no eres suficiente porque todo lo haces mal, es violencia psicológica y emocional y no es normal. Y que los picudos del mundo del cine y la farándula se ofendan porque yo mujer denunció, habla peor de ellos que de lo que quisieran condenar”.

Aseguró que sus amigos y familiares fueron testigos de algunos de los malos momentos que enfrentó en su relación. “De mi ex esposo no hablé mal. Si lo hubiera hecho, sí en verdad se trataran de mentiras, con lo bélico que ha sido siempre y más desde que decidí salirme de la relación y dejarlo, hubiera habido demandas. No las hay porque todo lo que digo en dicha entrevista es verdad y el algo que le consta a gente muy cercana a mí. Todo lo que pasó en varias ocasiones ocurrió delante de mucha gente. Un día que me agarró a jalones y a gritos fue en una avenida en la ciudad de Puebla al finalizar un homenaje que me hicieron, habían más de doscientas personas”, añadió.

(Con información de MSM.com)