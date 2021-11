Ana Victoria disfruta un estado de plenitud

A días de que nazca de su primer hijo, la cantante Ana Victoria celebra el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Ay Cariño, tema original del maestro Javier Solis con el que decide retomar su camino seguido a su exitoso álbum “Color Amor”, dándole un giro cumbiero a esta clásica versión. “Desde que me senté en el piano a estudiar “Ay Cariño”, me sentí muy cómoda… supe que marcaría mi carrera”, detalló la bella hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer.

“Estas novedades me tienen muy emocionada, son novedades llenas de un empoderamiento de amor y de abundancia muy especial, porque están muy de la mano con este proceso maravilloso que estoy viviendo de embarazo, me encuentro ya a días de aliviarme y veo que es una manera muy única, mágica, para presentarles esta nueva canción de la cual estoy muy orgullosa, es el inicio de un proyecto en el que vengo trabajando hace meses, no quería postergarlo más, unir estas energías es algo muy poderoso y muy bonito”, expresó contenta Ana Victoria, quien se dijo “rellena” de amor y abundancia y en el momento justo para dar vida a otro ser.

Siguiendo con el concepto de reversionar temas clásicos como lo hizo en su disco Color Amor, “Ay Cariño” es una canción original de Javier Solís la cual fue tocada por la magia y el talento de Ana Victoria, quien la hizo suyo y asegura será una marca en su carrera.

“Esto es un conjunto de canciones muy bien seleccionadas, canciones que me permitan recrearlas y darles este toque personal muy único. En el caso de Ay Cariño que es un clásico de los años 50, debía tener mucho cuidado con el proceso recreativo y realmente hacerla mía fue algo muy especial, espero que el público disfrute tanto como yo esta canción”, expresó la talentosa compositora, quien estrenará en vivo el video de la canción este próximo 28 de octubre en su canal de YouTube, donde platicará con sus fans detalles de este lanzamiento.

Disfrutará a mil su etapa como mamá

“Entraré en una fase de ser mamá, de vivir esta nueva experiencia que no sé cómo será, no sé si estaré muy cansada y por meses no podré hacer nada o a lo mejor tengo mucha energía y estoy hiperactiva, pues desde los primeros meses de embarazo no he parado de producir y de hacer cosas, creando y soñando, estoy abierto a que pase lo que tenga que pasar, estoy con el corazón muy dispuesto. Este proyecto va dirigido hacia temas que ya tienen historia en el corazón del público, temas que no se esperarán que grabe, habrá cierta sorpresa en la selección y en cómo se logra. Yo soy autora y compositora y trato de vivir esta dualidad con proyectos que tengan este alcance masivo y con mis proyectos de canciones inéditas”, puntualizó Ana V.