Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- La Secretaría de Turismo de Quintana Roo ingresará un proyecto de parque temático de corte de educación ambiental, que estaría ubicado entre Cancún y Riviera Maya, replicando de esta manera la operación de los parques y el museo en Cozumel, el cual se manejaría por medio del Instituto para el Fomento a la Infraestructura Turística, en asociación con el sector privado, declaró Marisol Vanegas Pérez, titular de la Sedetur.

Con la reciente aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas, están explorando la posibilidad de generar nuevos atractivos en lo que tengan participación el gobierno y de la iniciativa privada.

Actualmente, a través de la Fundación de Parques de Cozumel, que es un organismo del estado, operan tres parques y el museo y no solamente tienen una gran producción en términos económicos, sino que todo su ingreso lo revierten en becas mediante un programa ambiental, un programa educativo y en el tema cultural con el museo.

"Ha sido muy exitoso y queremos replicar el ejercicio de la fundación".

“Eso nos ha enseñado que no necesariamente los organismos públicos no podrían operar en este caso un parque, ha sido muy exitoso y queremos replicar el ejercicio de la fundación no solamente en la parte continental; queremos probar con dos rubros, uno sería la operación de los centros de convenciones en un ejercicio combinado con el sector privado y a través de la figura del Instituto para el Fomento a la Infraestructura Turística, podremos probar la creación y operación de un parque en un área muy importante que tiene el estado, buscando una asociación con el sector privado en un ejercicio muy interesante para crear un parque temático de un corte de educación ambiental, un ejercicio de educación y de turismo”, explicó.

Vanegas Pérez dijo que están recibiendo propuestas de integrantes de organizaciones financieras y asimismo empresas se acercan para ver cuáles son los proyectos en puerta poder participar o proponer los proyectos ante la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado (Agepro).