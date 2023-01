Analizarán situación jurídica de In House en Playa del Carmen

La autoridad local prepara estrategias legales para analizar la situación jurídica que guardan los habitantes del asentamiento irregular denominado In House, el cual inició como una invasión hace casi una década.

Lili Campos Miranda, presidente municipal de Solidaridad, dio a conocer que ya se encargó a un abogado del municipio analizar el estatus jurídico de tal demarcación para buscar una regularización, a través de la municipalización.

“Estamos trabajando para todo Solidaridad y sabemos de las condiciones de In House por ser un área que no está municipalizada, pero de hecho ya encargué que nos ayude un abogado del municipio a verificar cuál es el estatus jurídico de In House y qué podemos hacer para que su caso se regularice. Sé que esos procedimientos son mucho más tardados, pero al menos vayamos dejando las bases”, dijo Campos Miranda.