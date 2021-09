Anciano de "El juego del calamar" se hace viral en Cancún; esta es la razón

Seguramente has visto que se ha viralizado la desaparición de un viejito en Cancún, pero... ¿Es cierto? Aquí te decimos la verdad.

Varias páginas de Facebook locales han reportado como desaparecido a un señor de la tercera, sin embargo, estas publicaciones se tratan de un meme con la imagen de uno de los personajes de "El juego del calamar.

La serie surcoreana de Netflix ha agarrado mucho fama en estos últimos días a tal grado que varios sitios han decidido "jugar" con una de sus escenas.

Varios usuarios cayeron en la trampa y compartieron dicho meme, el cual muchos usuarios manejaron como "ayuda social" pensando que si se trataba de una persona extraviada.

Incluso hubo personas que se indignaron por otros usuarios que le colocaban “me divierte” a las publicaciones: “Cuanta falta de respeto, no es un juego el señor esta perdido”, “Porque se burlan de esa manera, si no apoyan no opinen, hay que ser solidarios”, fueron algunos de los comentarios.