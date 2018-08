Ex funcionario va ante juez en Chetumal

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Andrés Alberto Canul Novelo, ex subsecretario de Sintra, deberá presentarse hoy ante un Juez de Control de Chetumal, para enfrentar acusaciones en su contra por su presunta participación en el desvío de más de 777.2 millones de pesos.

El ex funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) acudirá con la protección provisional de un amparo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito, el cual le otorgó una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 632/2018.

También te puede interesar: Corrupción de Borge, prioridad de Nueva Sedatu

De esa manera, independientemente de que pueda ser imputado o vinculado a proceso, enfrentaría el proceso en libertad, toda vez que la suspensión definitiva va en el sentido de que su libertad quedará a disposición del juez federal.

La audiencia está programada para las 13 horas de este miércoles, en una de las salas de los Juzgados Orales Penales de la capital del Estado.

Andrés Alberto Canul Novelo, quien fungió como subsecretario Técnico y de Proyectos de Sintra, durante la administración de Roberto Borge Angulo y la gestión de Fernando Escamilla Carrillo, es investigado por dos contratos presuntamente irregulares.

Según las investigaciones de las autoridades, participó en la firma de contratos para la renta de maquinaria pesada primero por 429.2 millones de pesos y otro por 348 millones de pesos.

A pesar de que los contratos fueron pagados, las auditorías determinaron que no existe documentación que acredite la ejecución de las obras, además de que los beneficiarios fueron empresas “fantasma”, según las denuncias presentadas en diciembre de 2016.

En mayo pasado, un juez de control de Chetumal liberó una orden de aprehensión contra el ex funcionario, derivada de una solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se incluyó además a Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de Sintra, así como Ariel Federico Meeser Soureau, también ex subsecretario de la dependencia estatal.

Ante esa situación los ex funcionarios tramitaron amparos ante los juzgados federales, entre ellos Andrés Canul Novelo, quien obtuvo una suspensión definitiva, aunque se le ordenó presentarse ante el juez local para atender las acusaciones en su contra.