Desde Cancún, actor de "Control Z" celebra segunda temporada de la serie

Ciudad de México.- A solo una semana de que la serie "Control Z" se estrenará, la plataforma streaming que produce la serie le dio una sorpresa a sus protagonistas, en la que les anunció que el show ha sido renovado para una segunda temporada, según compartió detalló el actor Andrés Baida, quien pasa la cuarentena en Cancún.

Para el actor de 25 años, quien actualmente se encuentra pasando la contingencia sanitaria desde su casa en Cancún, con este anuncio espera que su personaje siga desarrollándose de manera en la que los escritores y directores de la serie, exploren el lado oscuro de su personaje.

Para todos aquellos que han visto la serie del sistema en la plataforma online, sabrán que la serie sigue a un grupo de jóvenes quienes son acechados por un desconocido hacker que revela uno a uno los secretos más íntimos de los alumnos de una preparatoria en la ciudad de México.

Siguiendo esta premisa, este viernes Netflix reunió a través de una videollamada a los protagonistas de esta historia y de manera anónima les mandó un mensaje en el que les anunciaba que una nueva temporada, situación que desató la emoción en los jóvenes, quienes cada uno desde su encierro, celebraron esta noticia, que hasta hizo llorar a más de uno.

"Me encantaría que el público pudiera ver una parte más rebelde de mi personaje, quizá su lado malo, creo que como actor cuando te vas al lado extremo de tu personaje es un gran reto. Hablando de mi personaje, Pablo siempre se mostró en la primera temporada como alguien muy mansito, alguien que no pelea, que no lucha, que no le gusta involucrarse y me gustaría que de alguna manera mi personaje tomara las riendas de su vida y no se dejara llevar por la corriente", explicó.